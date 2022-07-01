Драники с твердым сыром и укропом – рецепт хрустящего завтрака (фото)

Драники – сытная, недорогая и наша любимая еда. Довольно часто встречаются рецепты, когда их предлагают запечь под сметаной.

Фудблогер picantecooking.com наоборот советует хорошо обжарить их на сковороде, чтобы они хрустели и еще были со вкусом сыра и укропа.

Хрустящие драники на завтрак / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

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Все получится идеально, если тщательно процедить измельченный картофель и жарить драники на хорошо разогретом масле.

Драники с твердым сыром и укропом

Драники с твердым сыром и укропом

Ингредиенты:

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700 г картофеля, почистить, нарезать;

1 яйцо;

1 луковица, почистить, разрезать на 4 части;

50 г муки;

200 г любимого полутвердого или твердого сыра, натереть;

половина пучка укропа, не слишком мелко порубить;

соль.

Как приготовить:

Картофель, лук и соль поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Добавить яйцо и еще раз взбить. Половину массы выложить на мелкое сито и отцедить лишнюю жидкость. То, что останется в сите, переложить в глубокую миску. То же самое проделать со второй половиной массы. Добавить в картофель сыр, укроп и муку и тщательно перемешать. В большой сковороде, на среднем огне, хорошо разогреть масло, в таком количестве, чтобы дно сковородки было полностью покрыто. Жарить, не переворачивая, пока низ хорошо подрумянится. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности, пока и другая сторона не будет глубокого янтарного оттенка. Переложить драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

На Закарпатье к завтраку готовят панский драник с курицей или грибами.