Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Драники с твердым сыром и укропом – рецепт хрустящего завтрака (фото)

Ирина Маслова
1 июля, 07:03
Лук с картофелем трутся или перебиваются в блендере вместе. Потом лишнюю жидкость нужно процедить. Укропа для этого завтрака не жалейте

Драники – сытная, недорогая и наша любимая еда. Довольно часто встречаются рецепты, когда их предлагают запечь под сметаной.

Фудблогер picantecooking.com наоборот советует хорошо обжарить их на сковороде, чтобы они хрустели и еще были со вкусом сыра и укропа.

Хрустящие драники на завтрак / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Реклама

Все получится идеально, если тщательно процедить измельченный картофель и жарить драники на хорошо разогретом масле.

Драники с твердым сыром и укропом

Драники с твердым сыром и укропом

Ингредиенты:

Реклама
  • 700 г картофеля, почистить, нарезать;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица, почистить, разрезать на 4 части;
  • 50 г муки;
  • 200 г любимого полутвердого или твердого сыра, натереть;
  • половина пучка укропа, не слишком мелко порубить;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Картофель, лук и соль поместить в чашу блендера и взбить до однородности. Добавить яйцо и еще раз взбить.
  2. Половину массы выложить на мелкое сито и отцедить лишнюю жидкость. То, что останется в сите, переложить в глубокую миску. То же самое проделать со второй половиной массы.
  3. Добавить в картофель сыр, укроп и муку и тщательно перемешать.
  4. В большой сковороде, на среднем огне, хорошо разогреть масло, в таком количестве, чтобы дно сковородки было полностью покрыто.
  5. Жарить, не переворачивая, пока низ хорошо подрумянится. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности, пока и другая сторона не будет глубокого янтарного оттенка.
  6. Переложить драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

На Закарпатье к завтраку готовят панский драник с курицей или грибами.