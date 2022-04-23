Два новых салата на Пасху – рецепты "Морковки" и "Писанки"

Мы выбрали эти салаты, потому что они ассоциируются с праздником Пасхи. "Морковка" – это параллель с кроликом, символом католической Пасхи, с "Писанкой" все понятно и так.
Так что эти два варианта станут прекрасным дополнением к традиционным блюдам в этот день.
Новые салаты на Пасху / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы достичь идеальной формы салатов, удобнее их формировать в продолговатых тарелках.
Салат "Морковка" по рецепту ftf.profood слоеный, из мяса можно использовать курицу или индейку.
"Писанка" от украинского фудблогера just_food_by_dianaне содержит конкретных пропорций ингредиентов, все берите по своему вкусу.
Салат "Писанка"
Ингредиенты:
- вареная картошка;
- салями или ветчина;
- вареная морковь;
- вареные яйца;
- перец сладкий;
- кукуруза;
- майонез:
- оливки, зеленый лук – для украшения
- соль, перец.
К Пасхе можно приготовить и легкий овощной салат "Апрель", его рецепт смотрите здесь.
Как приготовить:
- Каждый слой пропитывается майонезом и доводится до вкуса солью и перцем.
- Слои выкладывайте в такой очередности: картофель, колбаса или ветчина, яйца, морковь, перец, снова колбаса, кукуруза.
- Украсить луком, нарезанными оливками.
Салат "Морковка"
Ингредиенты:
- отварной картофель – 5 шт.;
- обжаренные грибы – 300 г;
- лук – 2 шт.;
- куриное филе – 2 шт.;
- яйца – 6 шт.;
- морковь – 3-4 шт.
- соль, перец, майонез;
- петрушка.
Этот салат пропитывается майонезом. Здесь найдете два рецепта домашнего соуса.
Как приготовить:
- Выложить в форме моркови первый слой из мелко натертого картофеля, посолить, поперчить, смазать майонезом.
- Второй слой – обжаренные грибы с луком, измельченное мясо, четвертый слой – тертые яйца. Каждый слой смазывать майонезом по вкусу.
- Украсить тертой морковью, декорировать петрушкой, как на фото.
Рецепт очень бюджетной закуски к празднику из сала и фарша найдете здесь.