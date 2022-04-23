Два нових салати на Великдень – рецепти "Моркви" та "Писанки"

Ми вибрали ці салати, бо вони асоціюються зі святом Великодня. "Моркова" – це паралель з кроликом, символом католицького Великодня, з "Писанкою" все зрозуміло і так.

Тож ці два варіянти стануть чудовим доповненням до традиційних страв цього дня.

Нові салати на Великдень / Фото: Колаж: Сьогодні

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Щоб досягти ідеальної форми салатів, зручніше їх формувати у довгастих тарілках.

Салат "Морква" за рецептом ftf.profood листковий, з м'яса можна використовувати курку або індичку.

"Писанка" від української фудблогерки just_food_by_dianaне містить конкретних пропорцій інгредієнтів, усе беріть на свій смак.

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Салат "Писанка"

Салат "Писанка" / Фото: instagram.com/just_food_by_diana/

Складові:

варена картопля;

салямі або шинка;

варена морква;

варені яйця;

перець солодкий;

кукурудза;

майонез:

оливки, зелена цибуля – для прикраси

сіль перець.

До Великодня можна приготувати і легкий овочевий салат "Квітень", його рецепт дивіться тут.

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Як приготувати:

Кожен шар просочується майонезом і доводиться до смаку сіллю та перцем. Шари викладайте у такій черговості: картопля, ковбаса або шинка, яйця, морква, перець, знову ковбаса, кукурудза. Прикрасити цибулею, нарізаними оливками.

Салат "Морква"

Салат "Морква" / Фото: instagram.com/ftf.profood

Складові:

відварена картопля – 5 шт.;

обсмажені гриби – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

куряче філе – 2 шт.;

яйця – 6 шт.;

морква – 3-4 шт.

сіль, перець, майонез;

петрушки.

Цей салат просочується майонезом. Тут знайдете два рецепти домашнього соусу.

Як приготувати:

Викласти у формі моркви перший шар з дрібно натертої картоплі, посолити, поперчити, змастити майонезом. Другий шар – обсмажені гриби з цибулею, подрібнене м'ясо, четвертий шар – терті яйця. Кожен шар змащувати майонезом до смаку. Прикрасити тертою морквою, прикрашати петрушкою, як на фото.

Рецепт бюджетной, но вкусной закуски на Пасху из сала и фарша читайте здесь.