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Бюджетна закуска на Великдень – потрібне найдешевше сало та фарш

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 квітня, 17:39
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Фарш краще брати свинячий. Заготівля має промаринуватися в холодильнику, а після відварювання побути під гнітом близько 5 годин
/ Фото: Melissa Live

Якщо плануєте на Великдень не тільки запечене м'ясо, а й різні рулети, то спробуйте зробити "Довгий хлопчик", красивий рулет з Естонії.

Для цієї закуски потрібно два кілограми найдешевшого, тобто тонкого без прошарку сала.

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Кожен шматок надрізається квадратиками до шкірки та добре натирається спеціями, і всередині надрізів теж, сіллю і перцем. Потім щільно утрамбуйте моркву та фарш.

Рецепт з каналу Melissa Live.

Бюджетна закуска із сала

Бюджетна закуска з сала
Бюджетна закуска з сала / Фото: instagram.com/vpovare/

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Інгредієнти:

  • сало – 2 кг;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • фарш свинячий -150 г;
  • рукав для запікання.

Як зробити домашню шинку зі свинячих ніжок за 8 годин – читайте тут.

Спосіб приготування:

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  1. Сало розрізати на два квадрати або прямокутники. Надрізати до шкіри дрібними квадратиками. Сало добре натерти сіллю, включаючи прорізи, з усіх боків. Тепер втерти інші приправи та подрібнений часник.
  2. Моркву нарізати на тонкі смужки. Трохи посолити та перемішати.
  3. Фарш з'єднати із сіллю, перцем та спеціями, перемішати.
  4. Моркву утрамбувати у надрізи на салі. Розподілити фарш зверху моркву, наступний шар – моркву.
  5. Два шматки скласти один на інший салом усередину. Щільно обмотати ниткою та помістити в рукав для запікання й знову щільно обмотати ниткою. Відправити у холодильник на ніч.
  6. Варити починати у холодній воді на повільному вогні, 3 години. Охолодити за кімнатної температури. Покласти сало під гніт на 5-7 годин. Зняти плівку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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