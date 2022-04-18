Бюджетна закуска на Великдень – потрібне найдешевше сало та фарш

Фарш краще брати свинячий. Заготівля має промаринуватися в холодильнику, а після відварювання побути під гнітом близько 5 годин

/ Фото: Melissa Live

Якщо плануєте на Великдень не тільки запечене м'ясо, а й різні рулети, то спробуйте зробити "Довгий хлопчик", красивий рулет з Естонії.

Для цієї закуски потрібно два кілограми найдешевшого, тобто тонкого без прошарку сала.

Реклама

Кожен шматок надрізається квадратиками до шкірки та добре натирається спеціями, і всередині надрізів теж, сіллю і перцем. Потім щільно утрамбуйте моркву та фарш.

Рецепт з каналу Melissa Live.

Бюджетна закуска із сала

Бюджетна закуска з сала / Фото: instagram.com/vpovare/

Реклама

Інгредієнти:

сало – 2 кг;

морква – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець, спеції – за смаком;

фарш свинячий -150 г;

рукав для запікання.

Як зробити домашню шинку зі свинячих ніжок за 8 годин – читайте тут.

Спосіб приготування:

Реклама