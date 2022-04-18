Бюджетна закуска на Великдень – потрібне найдешевше сало та фарш

Якщо плануєте на Великдень не тільки запечене м'ясо, а й різні рулети, то спробуйте зробити "Довгий хлопчик", красивий рулет з Естонії.
Для цієї закуски потрібно два кілограми найдешевшого, тобто тонкого без прошарку сала.
Кожен шматок надрізається квадратиками до шкірки та добре натирається спеціями, і всередині надрізів теж, сіллю і перцем. Потім щільно утрамбуйте моркву та фарш.
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Рецепт з каналу Melissa Live.
Бюджетна закуска із сала
Інгредієнти:
- сало – 2 кг;
- морква – 2 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- фарш свинячий -150 г;
- рукав для запікання.
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Спосіб приготування:
- Сало розрізати на два квадрати або прямокутники. Надрізати до шкіри дрібними квадратиками. Сало добре натерти сіллю, включаючи прорізи, з усіх боків. Тепер втерти інші приправи та подрібнений часник.
- Моркву нарізати на тонкі смужки. Трохи посолити та перемішати.
- Фарш з'єднати із сіллю, перцем та спеціями, перемішати.
- Моркву утрамбувати у надрізи на салі. Розподілити фарш зверху моркву, наступний шар – моркву.
- Два шматки скласти один на інший салом усередину. Щільно обмотати ниткою та помістити в рукав для запікання й знову щільно обмотати ниткою. Відправити у холодильник на ніч.
- Варити починати у холодній воді на повільному вогні, 3 години. Охолодити за кімнатної температури. Покласти сало під гніт на 5-7 годин. Зняти плівку.