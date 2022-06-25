Два рецепта варенья из шелковицы – густого и как соус (видео)

Зачастую руки до варенья из шелковицы не доходят. Все в пользу малины и самых разных заготовок из клубники.
Нужно исправлять эту несправедливость. Красивое шелковичное варенье будет очень кстати к чаю зимой. А вот соус можно подавать к птице и свинине. Так практикуют в Турции.
Рецепты варенья из шелковицы / Фото: Depositphotos
Очевидную сладость варенья оттенят сок и кожура лимона.
В густое варенье от Турецкие рецепты от Елены Драган нужен сок лимона или лимонная кислота.
Для варенья, как соус, по рецепту liusya_knysh из ягоды нужно получить сок любым удобным способом, тщательно процедив его. На литр сока нужно 700-800 граммов сахара.
Варенье из шелковицы, как соус
Ингредиенты:
- шелковица – 1,5 кг;
- сахар – 700-800 г;
- сок и кожура одного лимона.
Как приготовить:
- Выдавить сок из шелковицы, тщательно процедить.
- Вылить в кастрюлю с толстым дном, дать закипеть.
- Добавить сахар, готовить, помешивая, 30-40 минут. Влить сок лимона и мелко нарезанную кожуру.
- Варить 10 минут на медленном огне, убрать кожуру и разлить в банки.
Варенье из шелковицы
Ингредиенты:
- шелковица – 1 кг;
- сахар – 800 г;
- сок и кожура одного лимона.
Как приготовить:
- Ягоды вымыть, сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром.
- Готовить на медленном огне, перемешивая снизу вверх, довести до кипения. Варить 30-40 минут.
- Выжать сок одного лимона. Оставить.
- Добавить кожуру и продолжать варить до нужной густоты.
- Кожуру убрать, влить сок лимона и готовить еще несколько минут.
- Разлить по стерилизованным банкам.
Подробней об этом варенье смотрите в видео.
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