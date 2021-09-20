Джем из бекона – рецепт закуски, которая усилит вкус сыра, мясных блюд и теплых салатов

Если вы впервые слышите об этом рецепте и вам он кажется слегка странноватым, то, скорее всего, эта реакция на само название. Ведь джем ассоциируется со всем сладким, что можно придумать, но никак не с беконом. А вот в Ирландии такой джем можно купить в магазине. Подавать его нужно к крекерам или гренкам, к сыру или картофельному пюре да и просто намазывать на хлеб. И если мы научились в прямом смысле слова солить лимоны, то почему бы не научиться готовить беконовый джем или джем из бекона.
Беконовый джем
Ингредиенты:
Беконовый джем / Фото: instagram.com/thelowcarbcontessa/
- 350 г копченого бекона или грудинки;
- 1 крупная луковица;
- 3 зуб. чеснока;
- 100 г сахара;
- 1 ст. л. меда;
- 200 г натурального крепкого кофе или темного пива;
- 100 г красного винного уксуса (можно меньше).
Способ приготовления:
- Бекон нарезать мелко и обжарить на сковороде. Жир должен немного вытопиться, а сам бекон подрумяниться. Достать бекон и выложить в тарелку.
- Лук нарезать мелко, чеснок пропустить через пресс и обжарить в жире из-под бекона. Добавить сахар и мед и готовить до карамелизации сахара.
- Аккуратно влить в сковороду кофе и уксус, протушить 5-7 минут. Вернуть бекон в сковороду.
- Готовить, пока жидкость не выпарится в два раза. Остудить и измельчить.
- Хранить в стерилизованных банках в холодильнике.
Рецепт кисло-сладкого экспресс-маринада для баклажанов найдете здесь.