Джем из бекона – рецепт закуски, которая усилит вкус сыра, мясных блюд и теплых салатов

Если вы впервые слышите об этом рецепте и вам он кажется слегка странноватым, то, скорее всего, эта реакция на само название. Ведь джем ассоциируется со всем сладким, что можно придумать, но никак не с беконом. А вот в Ирландии такой джем можно купить в магазине. Подавать его нужно к крекерам или гренкам, к сыру или картофельному пюре да и просто намазывать на хлеб. И если мы научились в прямом смысле слова солить лимоны, то почему бы не научиться готовить беконовый джем или джем из бекона.

Беконовый джем

Ингредиенты:

Беконовый джем / Фото: instagram.com/thelowcarbcontessa/

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350 г копченого бекона или грудинки;

1 крупная луковица;

3 зуб. чеснока;

100 г сахара;

1 ст. л. меда;

200 г натурального крепкого кофе или темного пива;

100 г красного винного уксуса (можно меньше).

Способ приготовления:

Бекон нарезать мелко и обжарить на сковороде. Жир должен немного вытопиться, а сам бекон подрумяниться. Достать бекон и выложить в тарелку. Лук нарезать мелко, чеснок пропустить через пресс и обжарить в жире из-под бекона. Добавить сахар и мед и готовить до карамелизации сахара. Аккуратно влить в сковороду кофе и уксус, протушить 5-7 минут. Вернуть бекон в сковороду. Готовить, пока жидкость не выпарится в два раза. Остудить и измельчить. Хранить в стерилизованных банках в холодильнике.

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