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Джейми Оливер испек пампушки и поделился их рецептом

Ирина Маслова
29 марта, 15:20
Таким вот кулинарным способом он поддержал нашу страну. Тесто Джейми расстаивается дважды – сначала в холодильнике, потом – в тепле

Теперь у нас есть факт – Джейми Оливер с украинской кухней знаком и виртуозно умеет готовить не только отличные семейные ужины.

Знакомство это он начал с одних из самых ярких представительниц нашей кухни – пампушками. Процесс приготовления выпечки записано в рамках масштабного проекта #cookforukraine.

Рецепт пампушек от Джейми Оливера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Jamie Oliver

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Джейми советует расстаивать тесто дважды. Сначала в холодильнике, потом, когда вся мука попадет в опару, подержать его в тепле.

Пампушки от Джейми Оливера

Пампушки от Джейми Оливера / Фото: Jamie Oliver

Ингредиенты:

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  • 15 г свежих дрожжей или 7 г сухих активных дрожжей;
  • 1 ч. л. сахарной пудры;
  • 225 мл теплой воды;
  • 400 г муки;
  • щепотка соли;
  • 3 ст. л. сливочного масла + для смазывания;
  • 20 г измельченного чеснока;
  • свежая петрушка и укроп;
  • 1 взбитое яйцо для смазывания.

Пампушки можно приготовить и на воде. Рецепт, который найдете здесь, подходит для тех, кто поститься.

Как приготовить:

  1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Добавьте 200 г муки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  2. Добавьте остальную муку и соль. Замешивайте тесто на хорошо посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и будет легко отделяться от рук.
  3. Разделите тесто на 8 частей и сформируйте пампушки. Положите их рядом на смазанный маслом противень, накройте и снова дайте подняться в теплом месте, пока они не увеличатся вдвое.
  4. Смешайте растопленное масло, измельченный чеснок с небольшим количеством соли и нарезанной зеленью, дайте немного настояться.
  5. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  6. Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут или до образования корочки. Смажьте чесночным маслом.

Как лихо Джейми справился с нашими пампушками – смотрите в видео.

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