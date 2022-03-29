Джейми Оливер испек пампушки и поделился их рецептом

Теперь у нас есть факт – Джейми Оливер с украинской кухней знаком и виртуозно умеет готовить не только отличные семейные ужины.
Знакомство это он начал с одних из самых ярких представительниц нашей кухни – пампушками. Процесс приготовления выпечки записано в рамках масштабного проекта #cookforukraine.
Рецепт пампушек от Джейми Оливера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Jamie Oliver
Джейми советует расстаивать тесто дважды. Сначала в холодильнике, потом, когда вся мука попадет в опару, подержать его в тепле.
Пампушки от Джейми Оливера
Пампушки от Джейми Оливера / Фото: Jamie Oliver
Ингредиенты:
- 15 г свежих дрожжей или 7 г сухих активных дрожжей;
- 1 ч. л. сахарной пудры;
- 225 мл теплой воды;
- 400 г муки;
- щепотка соли;
- 3 ст. л. сливочного масла + для смазывания;
- 20 г измельченного чеснока;
- свежая петрушка и укроп;
- 1 взбитое яйцо для смазывания.
Пампушки можно приготовить и на воде. Рецепт, который найдете здесь, подходит для тех, кто поститься.
Как приготовить:
- Растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Добавьте 200 г муки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Добавьте остальную муку и соль. Замешивайте тесто на хорошо посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и будет легко отделяться от рук.
- Разделите тесто на 8 частей и сформируйте пампушки. Положите их рядом на смазанный маслом противень, накройте и снова дайте подняться в теплом месте, пока они не увеличатся вдвое.
- Смешайте растопленное масло, измельченный чеснок с небольшим количеством соли и нарезанной зеленью, дайте немного настояться.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут или до образования корочки. Смажьте чесночным маслом.
Как лихо Джейми справился с нашими пампушками – смотрите в видео.