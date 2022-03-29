Джейми Оливер испек пампушки и поделился их рецептом

Теперь у нас есть факт – Джейми Оливер с украинской кухней знаком и виртуозно умеет готовить не только отличные семейные ужины.

Знакомство это он начал с одних из самых ярких представительниц нашей кухни – пампушками. Процесс приготовления выпечки записано в рамках масштабного проекта #cookforukraine.

Рецепт пампушек от Джейми Оливера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Jamie Oliver

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Джейми советует расстаивать тесто дважды. Сначала в холодильнике, потом, когда вся мука попадет в опару, подержать его в тепле.

Пампушки от Джейми Оливера

Пампушки от Джейми Оливера / Фото: Jamie Oliver

Ингредиенты:

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15 г свежих дрожжей или 7 г сухих активных дрожжей;

1 ч. л. сахарной пудры;

225 мл теплой воды;

400 г муки;

щепотка соли;

3 ст. л. сливочного масла + для смазывания;

20 г измельченного чеснока;

свежая петрушка и укроп;

1 взбитое яйцо для смазывания.

Пампушки можно приготовить и на воде. Рецепт, который найдете здесь, подходит для тех, кто поститься.

Как приготовить:

Растворите дрожжи и сахар в теплой воде. Добавьте 200 г муки и хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Добавьте остальную муку и соль. Замешивайте тесто на хорошо посыпанной мукой поверхности, пока оно не станет гладким и будет легко отделяться от рук. Разделите тесто на 8 частей и сформируйте пампушки. Положите их рядом на смазанный маслом противень, накройте и снова дайте подняться в теплом месте, пока они не увеличатся вдвое. Смешайте растопленное масло, измельченный чеснок с небольшим количеством соли и нарезанной зеленью, дайте немного настояться. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте пампушки взбитым яйцом и выпекайте 20-25 минут или до образования корочки. Смажьте чесночным маслом.

Как лихо Джейми справился с нашими пампушками – смотрите в видео.