Джеймі Олівер спік пампушки і поділився їхнім рецептом

Тепер у нас є факт – Джеймі Олівер з українською кухнею знайомий та віртуозно вміє готувати не лише чудові сімейні вечері.

Знайомство це він розпочав з одних з найяскравіших представниць нашої кухні – пампушок. Процес приготування випічки записано в рамках масштабного проєкту #cookforukraine.

Рецепт пампушок від Джеймі Олівера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Jamie Oliver

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Джеймі радить вистоювати тісто двічі. Спочатку в холодильнику, потім, коли все борошно потрапить в опару, потримати його в теплі.

Пампушки від Джеймі Олівера

Пампушки від Джеймі Олівера / Фото: Jamie Oliver

Інгредієнти:

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15 г свіжих дріжджів або 7 г сухих активних дріжджів;

1 ч. л. цукрової пудри;

225 мл теплої води;

400 г борошна;

дрібка солі;

3 ст. л. вершкового масла + для змащування;

20 г подрібненого часнику;

свіжа петрушка та кріп;

1 збите яйце для змащування.

Пампушки можна приготувати на воді. Рецепт, який знайдете тут, підходить для тих, хто постує.

Як приготувати:

Розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Додайте 200 г борошна і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч. Додайте решту борошна та сіль. Замішуйте тісто на добре посипаній борошном поверхні, доки воно не стане гладким і легко відокремлюватися від рук. Розділіть тісто на 8 частин і сформуйте пампушки. Покладіть їх поруч на змащене олією деко, накрийте і знову дайте піднятися в теплому місці, доки вони не збільшаться вдвічі. Змішайте розтоплене масло, подрібнений часник з невеликою кількістю солі та нарізаною зеленню, дайте трохи настоятися. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте 20-25 хвилин або до утворення скоринки. Змастіть маслом.

Як вправно Джеймі впорався з нашими пампушками – дивіться у відео.