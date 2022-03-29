Джеймі Олівер спік пампушки і поділився їхнім рецептом

Тепер у нас є факт – Джеймі Олівер з українською кухнею знайомий та віртуозно вміє готувати не лише чудові сімейні вечері.
Знайомство це він розпочав з одних з найяскравіших представниць нашої кухні – пампушок. Процес приготування випічки записано в рамках масштабного проєкту #cookforukraine.
Рецепт пампушок від Джеймі Олівера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Jamie Oliver
Джеймі радить вистоювати тісто двічі. Спочатку в холодильнику, потім, коли все борошно потрапить в опару, потримати його в теплі.
Пампушки від Джеймі Олівера
Пампушки від Джеймі Олівера / Фото: Jamie Oliver
Інгредієнти:
- 15 г свіжих дріжджів або 7 г сухих активних дріжджів;
- 1 ч. л. цукрової пудри;
- 225 мл теплої води;
- 400 г борошна;
- дрібка солі;
- 3 ст. л. вершкового масла + для змащування;
- 20 г подрібненого часнику;
- свіжа петрушка та кріп;
- 1 збите яйце для змащування.
Пампушки можна приготувати на воді. Рецепт, який знайдете тут, підходить для тих, хто постує.
Як приготувати:
- Розчиніть дріжджі та цукор у теплій воді. Додайте 200 г борошна і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на ніч.
- Додайте решту борошна та сіль. Замішуйте тісто на добре посипаній борошном поверхні, доки воно не стане гладким і легко відокремлюватися від рук.
- Розділіть тісто на 8 частин і сформуйте пампушки. Покладіть їх поруч на змащене олією деко, накрийте і знову дайте піднятися в теплому місці, доки вони не збільшаться вдвічі.
- Змішайте розтоплене масло, подрібнений часник з невеликою кількістю солі та нарізаною зеленню, дайте трохи настоятися.
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте 20-25 хвилин або до утворення скоринки. Змастіть маслом.
Як вправно Джеймі впорався з нашими пампушками – дивіться у відео.