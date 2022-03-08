Пишні, як пух – рецепт пампухів на воді (підійде для тих, хто постує)

Це пісний рецепт. Авторка цих пампухів пропонує змастити їх перед випіканням збитим яйцем. Дотримуєтеся Великого посту – яйце не використовуйте

Фото: instagram.com/sobchuknata/

Це не тільки дуже вдалий рецепт для Великого посту, а й смачна заміна хліба. Домашній хліб наразі у принципі нині актуальний і добре, що його можна легко зробити на сковороді.

Після того, як пампухи будуть сформовані, вони мають постояти 20-25 хвилин перед випіканням.

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Рецепт зі сторінки elenapodlisni.

Пампухи на воді

Пампухи на воді / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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1 ск. теплої води;

2 щіпки солі;

1,5 ст. л. цукру;

3 ст. л. олії;

11 г сухих дріжджів;

450 г борошна;

1 яйце (за бажанням);

часник, кріп.

Тут знайдете рецепт легкого десерту на кожен день та на 8 Березня з вівсянки бананів та какао.

Як приготувати: