Пишні, як пух – рецепт пампухів на воді (підійде для тих, хто постує)

Це не тільки дуже вдалий рецепт для Великого посту, а й смачна заміна хліба. Домашній хліб наразі у принципі нині актуальний і добре, що його можна легко зробити на сковороді.
Після того, як пампухи будуть сформовані, вони мають постояти 20-25 хвилин перед випіканням.
Рецепт зі сторінки elenapodlisni.
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Пампухи на воді
Інгредієнти:
- 1 ск. теплої води;
- 2 щіпки солі;
- 1,5 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. олії;
- 11 г сухих дріжджів;
- 450 г борошна;
- 1 яйце (за бажанням);
- часник, кріп.
Тут знайдете рецепт легкого десерту на кожен день та на 8 Березня з вівсянки бананів та какао.
Як приготувати:
- Воду змішати з цукром та дріжджами. Додати олію, щіпку солі та просіяне борошно. Замісити тісто, воно має трохи липнути.
- Змастити тісто і деко олією, сформувати 12 однакових кульок, викладати одразу на деко. Дати постояти 20 хвилин.
- Змастити яйцем і відправити до нагрітої до 200 градусів духовки на 25 хвилин.
- Змішати олію із сіллю, кропом, пропущеним через прес часником і 2 ст. л. води.
- Змастити пампухи часниковою сумішшю та відправити в духовку ще на п'ять хвилин.