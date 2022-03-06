Чудовий десерт без молока та яєць – потрібні вівсянка, какао та банан

Торт або десерт без випічки – це максимально швидко та смачно абсолютно. За наявності сметани та згущеного молока можна зробити просто величезний торт.
І він, і десерт з вівсянки, рецепт якого нижче, можна приготувати до 8 Березня та поліпшити собі настрій.
Прикрасити його можна шоколадом, кокосовою крихтою або горіхами.
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Рецепт знайшли на каналі Сімейні рецепти.
Торт з вівсянки з бананом та какао
Інгредієнти:
- 2 банани;
- кориця – за смаком;
- 3 ст. л. какао;
- 250 г вівсянки;
- шоколад;
- олія.
Тут знайдете рецепт цікавого десерту – карамельних черепах – з п'ятьох інгредієнтів.
Як приготувати:
- Банани подрібнити блендером. Додати корицю. Додати какао та ретельно перемішати.
- Вівсянку обсмажити на сухій сковороді 2-3 хвилини. Змішати з банановою сумішшю.
- Форму для десерту змастити олією і щільно викласти масу. Між шарами маси можна викласти кільця банана.
- Відправити у морозилку на 15 хвилин.
- Шоколад розтопити на водяній бані та полити торт. Відправити у холодильник до застигання.