Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Карамельні черепахи з 5 інгредієнтів – дивовижний рецепт десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 12:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пропонується взяти пекан, але цілком можуть підійти волоські з подовженим ядром. Шоколад краще брати темний, з молочним буде надто солодко
Десерт карамельні черепахи
Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com

Ці дуже симпатичні "черепашки" із серії легких та смачних десертів. Про один такий – лінивий тірамісу – ми розповідали.

Цей рецепт знайшли на сайті Мashed.com. Автори десерту пропонують взяти пекан, який дуже схожий за структурою на волоський горіх.

Реклама

Важливо, щоб форма ядер була подовженою.

Десерт карамельні черепахи

Десерт карамельні черепахи
Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

Реклама
  • 1 склянка цукру;
  • 50 мл густих вершків;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 150 г шоколаду;
  • пекан або волоські горіхи.

А тут знайдете рецепт східного десерту басбуси або арабського манніка.

Як приготувати:

  1. Нагріти цукор у каструлі на середньому вогні, доки він не розтане. Щойно він розтане, зняти з вогню та додати вершкове масло. Добре перемішати.
  2. Додати густі вершки та добре перемішати. Дати трохи охолонути.
  3. Застелити фольгою деко. Помістити горіхи у вигляді літери "х".
  4. На кожну черепашку покласти по чайній ложці карамелі.
  5. Розтопити шоколад на водяній бані та викласти шоколад зверху карамелі.
  6. Відправити у холодильник на 30 хвилин.

Тут дивіться докладніше, як зробити цей чудовий десерт.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти