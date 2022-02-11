Лінивий тирамісу – як приготувати десерт швидко та просто

Тирамісу в домашніх умовах і за класичним рецептом італійських кухарів можна приготувати вдома.
Усі складові десерту є в кожному магазині. Але можна помітно скоротити витрачений на нього час і приготувати цей, лінивий.
Фублогерка narisovano пропонує подрібнити савоярді в блендері. Для крему окремо змішати маскарпоне, каву та сметану.
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І лише потім з'єднати все разом. Перед подачею лінивий десерт має побути в холодильнику.
Лінивий тирамісу
Інгредієнти для форми на форму 11х15 см:
- 100 г печива савоярді;
- 250 г маскарпоне;
- 50 г цукрової пудри;
- 50 мл кави;
- 50 г сметани;
- какао для посипання.
Тут знайдете важливі інструкції з приготування тирамісу.
Як приготувати:
- Заварити міцну каву та відміряти 50 мл. Печиво поламати та подрібнити блендером у крихту.
- Маскарпоне змішати з кавою та сметаною до гладкості, додати цукрову пудру, перемішати. Додати печиво, перемішати.
- У форму викласти масу, розрівняти та щедро присипати какао.
- Прибрати десерт в холодильник на кілька годин.