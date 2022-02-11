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Лінивий тирамісу – як приготувати десерт швидко та просто

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 08:15
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Інгредієнти залишаються ті ж, тільки є зміни у формуванні. Саворяді не викладається шарами з маскарпоне, а подрібнене з'єднується із сиром та кавою
Тирамісу в домашніх умовах
Тирамісу в домашніх умовах / Фото: Depositphotos

Тирамісу в домашніх умовах і за класичним рецептом італійських кухарів можна приготувати вдома.

Усі складові десерту є в кожному магазині. Але можна помітно скоротити витрачений на нього час і приготувати цей, лінивий.

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Фублогерка narisovano пропонує подрібнити савоярді в блендері. Для крему окремо змішати маскарпоне, каву та сметану.

І лише потім з'єднати все разом. Перед подачею лінивий десерт має побути в холодильнику.

Лінивий тирамісу

Лінивий тирамісу
Лінивий тирамісу / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти для форми на форму 11х15 см:

  • 100 г печива савоярді;
  • 250 г маскарпоне;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 50 мл кави;
  • 50 г сметани;
  • какао для посипання.

Тут знайдете важливі інструкції з приготування тирамісу.

Як приготувати:

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  1. Заварити міцну каву та відміряти 50 мл. Печиво поламати та подрібнити блендером у крихту.
  2. Маскарпоне змішати з кавою та сметаною до гладкості, додати цукрову пудру, перемішати. Додати печиво, перемішати.
  3. У форму викласти масу, розрівняти та щедро присипати какао.
  4. Прибрати десерт в холодильник на кілька годин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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