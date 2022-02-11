Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Ленивый тирамису – как приготовить десерт быстро и просто

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 08:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ингредиенты остаются те же, только есть изменения в сборке. Саворяди не выкладывается слоями с маскарпоне, а измельченное соединяется с сыром и кофе
Тирамису в домашних условиях
Тирамису в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Тирамису в домашних условиях и по классическому рецепту итальянских поваров можно приготовить дома.

Все составляющие десерта есть в каждом магазине. Но можно заметно сократить потраченное на него время и приготовить этот, ленивый.

Реклама

Фублогер narisovano предлагает измельчить савоярди в блендере. Для крема отдельно смешать маскарпоне, кофе и сметану.

И только потом соединить все вместе. Перед подачей ленивый десерт должен побыть в холодильнике.

Ленивый тирамису

Ленивый тирамису
Ленивый тирамису / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Ингредиенты для формы на форму 11х15 см:

  • 100 г печенья савоярди;
  • 250 г маскарпоне;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 50 мл кофе;
  • 50 г сметаны;
  • какао для посыпки.

Здесь найдете важные инструкции по приготовлению тирамису.

Как приготовить:

Реклама
  1. Заварить крепкий кофе и отмерить 50 мл. Печенье поломать и измельчить блендером в крошку.
  2. Маскарпоне смешать с кофе и сметаной до гладкости, добавить сахарную пудру, перемешать. Добавить печенье, перемешать.
  3. В форму выложить массу, разровнять и щедро присыпать какао.
  4. Убрать десерт в холодильник на несколько часов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять