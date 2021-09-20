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Как приготовить домашний тирамису: подробная инструкция

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 сентября, 15:23
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Для маскарпоне нужны будут сливки и сок лимона, печенье савоярди лучше выпекать с режимом конвекции. Пропитывать его можно кофе или амаретто. Сахарную пудру для крема добавляйте по вкусу
Как приготовить домашний тирамису
Как приготовить домашний тирамису / Фото: depositphotos.com

Тирамису – это тот идеальный десерт, от которого редко отказываются. В том числе и те, кто спокойно относится к сладкому. Абсолютное и выверенное сочетание размягченного савоярди, воздушного маскарпоне, палитра вкусов и запахов, что дает или амаретто, или вино марсала, или кофе, сделали тирамису достоянием. Он первый в списке лучших итальянских десертов. Да, его можно съесть в кафе, но можно поступить иначе – приготовить дома. Все детали этого процесса и важные нюансы найдете ниже.

Классический тирамису и его особенности

Как уверяют в итальянских кафе, маскарпоне для крема они берут только свежий. Саворяди тоже не покупают, а выпекают по старинному рецепту. Именно благодаря своей текстуре – пористой и хрустящей, савоярди, как губка, впитывают амаретто или крепкий кофе, которыми их пропитывают.

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Часто в роли пропитки выступает сладкое вино марсала, его делают на Сицилии. Как понимаем, в домашних условиях маскарпоне можно заменить сыром "Филадельфия", а вместо марсалы сварить эспрессо. Саворяди продаются в магазине.

Но если есть огромное желание пройти весь путь приготовления тирамису, то узнаем, как это сделать. Тем более очевидно, что результат стоит всех усилий.

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Как приготовить маскарпоне

Маскарпоне
Маскарпоне / Фото: instagram.com/petruliiina/

По своей консистенции маскарпоне походит на густую сметану, но все-таки нежнее. Нужно будет литр жирных сливок и сок лимона.

Уже потом, в процессе приготовления крема для тирамису, в маскарпоне можно добавить сахарную пудру, снова сок лимона и немного его цедры. Уровень сладости крема и цитрусовых вкусовых оттенков вы регулируете сами.

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Итак, литр сливок 25% жирности и 3 столовых ложки сока лимона – это все, что нужно для маскарпоне.

Процесс приготовления:

  1. Сливки нужно довести до кипения в сотейнике с толстым дном на водяной бане. Как только они закипят, уменьшите огонь и остудите их до 80 градусов. Здесь понадобится пищевой термометр.
  2. Когда сливки остынут, добавьте сок лимона и снова поставьте на водяную баню. Сливки должны нагреться до 80-85 градусов. На этом этапе они достаточно хорошо загустеют.
  3. Далее снимите с огня будущий маскарпоне и снова охладите до 40 градусов.
  4. Затем маскарпоне надо будет процедить и подвесить в марле. Он должен стекать в течение 6-8 часов.
  5. По истечению времени заверните маскарпоне в новую марлю и отправьте в холодильник на 8-10 часов.

Если заметите в сыре комочки, то они обязательно исчезнут, когда вы будете взбивать его для крема с другими ингредиентами.

Как приготовить савоярди

Саворяди
Саворяди / Фото: instagram.com/1707mariya/

Для саворяди одинаковой формы и длины нужен кондитерский мешок. Белки и желтки для печенья взбиваются отдельно. Причем желтки нужно взбивать подольше.

Как только тесто будет готово, сразу же помещайте будущее печенье на противень – и в духовку. Оно лучше сохранит свой объем. По желанию и для хрустящей корочки можно присыпать печенье сахаром, но в тирамису она исчезнет, а вот свою сладость оставит. Учитывайте это, если не любите слишком сладкие десерты.

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Что нужно для саворяди:

  • Мука, сахар – по 50 г
  • Белок – 3 шт.
  • Желток – 2 шт.

Процесс приготовления:

  1. Взбейте белки до пиков, добавьте 30 г сахара и взбивайте до однородной белковой массы.
  2. Отдельно взбейте желтки и 20 г сахара до кремообразного состояния. Введите желтки к белковой массе и добавьте муку. Очень аккуратно перемешайте.
  3. Перед выпеканием смажьте пергаментную бумагу сливочным маслом, отсадите савоярди нужной вам длины с помощью кондитерского мешка.
  4. Выпекайте 10-15 минут при 200 градусах до золотистого цвета.

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Как приготовить тирамису

Тирамису в домашних условиях
Тирамису в домашних условиях / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по своему количеству маскарпоне и савоярди):

  • Маскарпоне – 500 г
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Савоярди – 300 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Эспрессо – 350 мл
  • Какао для подачи
  • Амаретто – 2 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления:

  1. В прохладные сливки постепенно добавляйте сахарную пудру и взбивайте до мягких пиков. Введите маскарпоне комнатной температуре, вымешивая лопаткой.
  2. В прохладный эспрессо добавьте амаретто. Савоярди промокните в кофе и выложите в форму. Промажьте кремом и так далее слоями.
  3. Через сито украсьте какао. Поставьте в холодильник на 3-5 часов. При подаче можно украсить мятой.

Здесь узнаете, как брауни стал шоколадным и его классический рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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