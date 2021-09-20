Як приготувати домашній тірамісу: докладна інструкція

Тирамісу – це той ідеальний десерт, від якого рідко відмовляються. В тому числі й ті, хто спокійно ставиться до солодкого. Абсолютне та вивірене поєднання розм'якшеного савоярді, повітряного маскарпоне, палітра смаків і запахів, що дає або амарето, або вино марсала, або кава, зробили тирамісу надбанням. Він перший у списку кращих італійських десертів. Так, його можна з'їсти в кав'ярні, але можна зробити інакше – приготувати вдома. Усі деталі цього процесу і важливі нюанси знайдете нижче.
Класичний тирамісу і його особливості
Як запевняють в італійських кав'ярнях, маскарпоне для крему вони беруть тільки свіжий. Саворяді теж не купують, а випікають за старовинним рецептом. Саме завдяки своїй текстурі – пористій і хрусткій, савоярді, як губка, вбирають амарето або міцну каву, якими їх просочують.
Часто в ролі просочення виступає солодке вино марсала, його роблять на Сицилії. Як розуміємо, в домашніх умовах маскарпоне можна замінити сиром "Філадельфія", а замість марсали зварити еспресо. Саворяді продаються в магазині.
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Але якщо є величезне бажання пройти весь шлях приготування тирамісу, то дізнаємося, як це зробити. Тим паче зрозуміло, що результат вартий усіх зусиль.
Як приготувати маскарпоне
За своєю консистенцією маскарпоне схожий на густу сметану, але все-таки ніжніше. Потрібно буде літр жирних вершків і сік лимона.
Уже потім, у процесі приготування крему для тирамісу, в маскарпоне можна додати цукрову пудру, знову сік лимона і трохи його цедри. Рівень солодкості крему і цитрусових смакових відтінків ви регулюєте самі.
Отже, літр вершків 25% жирності та 3 столових ложки соку лимона – це все, що потрібно для маскарпоне.
Процес приготування:
- Вершки довести до кипіння в сотейнику з товстим дном на водяній бані. Щойно вони закиплять, зменшіть вогонь і остудіть їх до 80 градусів. Тут знадобиться харчовий термометр.
- Коли вершки охолонуть, додайте сік лимона і знову поставте на водяну баню. Вершки мають нагрітися до 80-85 градусів. На цьому етапі вони досить добре загустіють.
- Далі зніміть з вогню майбутній маскарпоне і знову охолодіть до 40 градусів.
- Потім маскарпоне треба буде процідити і підвісити в марлі. Він має стікати 6-8 годин.
- Тепер загорніть маскарпоне в нову марлю і відправте в холодильник на 8-10 годин.
Якщо помітите в сирі грудочки, то вони обов'язково зникнуть, коли ви збиватимете його для крему з іншими інгредієнтами.
Як приготувати савоярді
Для саворяді однакової форми і довжини потрібен кондитерський мішок. Білки і жовтки для печива збиваються окремо. Причому жовтки потрібно збивати довше.
Щойно тісто буде готове, одразу ж кладіть майбутнє печиво на деко – і в духовку. Воно краще збереже свій об'єм. За бажанням і для хрусткої скоринки можна присипати печиво цукром, але в тирамісу вона зникне, а от свою солодкість залишить. Враховуйте це, якщо не любите надто солодкі десерти.
Що потрібно для саворяді:
- Борошно, цукор – по 50 г
- Білок – 3 шт.
- Жовток – 2 шт.
Процес приготування:
- Збийте білки до піків, додайте 30 г цукру і збивайте до однорідної білкової маси.
- Окремо збийте жовтки і 20 г цукру до кремоподібного стану. Введіть жовтки до білкової маси і додайте борошно. Дуже акуратно перемішайте.
- Перед випіканням змастіть пергаментний папір вершковим маслом, відсадіть савоярді потрібної вам довжини за допомогою кондитерського мішка.
- Випікайте 10-15 хвилин за 200 градусів до золотистого кольору.
Як приготувати тирамісу
Інгредієнти (розраховуйте за своєю кількістю маскарпоне і савоярді):
- Маскарпоне – 500 г
- Вершки 33% – 200 мл
- Савоярді – 300 г
- Цукрова пудра – 100 г
- Еспресо – 350 мл
- Какао для посипання
- Амарето – 2 ст. л. (за бажанням)
Спосіб приготування:
- У прохолодні вершки поступово додайте цукрову пудру і збивайте до м'яких піків. Введіть маскарпоне кімнатної температури, вимішуючи лопаткою.
- У прохолодний еспресо додайте амарето. Савоярді вмочіть у каві і викладіть у форму. Промажте кремом і далі шарами.
- Через сито прикрасьте какао. Поставте в холодильник на 3-5 годин. При подачі можна прикрасити м'ятою.
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