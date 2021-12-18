Басбуса або арабський манник – рецепт ароматного десерту до ранкової кави

Як і всі східні десерти, басбуса дуже солодка. Запивати її треба міцним чаєм або кавою. Крім склянки цукру в коржі, він потрібен і для просочення-сиропу. Прикрасити басбусу можна мигдалем

Басбуса або арабський манник / Фото: instagram.com/anna_in_saudi

Хоча з нашим манником цей десерт можна порівняти лише за одним критерієм – у басбусі теж вона є.

І якщо класну венеційську пінцу, яка теж випікається з горіхами, рекомендують запивати глінтвейном, то згладити потужну солодкість басбуси допоможе міцний чай.

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Тісто для неї замішується на кефірі з додаванням кокосової стружки та олії. Випікається бальбуса не довше 40 хвилин.

Авторка рецепта – anna_in_saudi – пропонує прикрасити десерт мигдалем, але можна використовувати й інші горіхи.

Басбуса або арабський манник

Інгредієнти:

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за 1 ск. борошна, манки, цукру, кокосової стружки;

1,5 ск. кефіру;

100 мл олії;

1 яйце;

1 ч. л. ванільного цукру;

2 ч. л. розпушувача.

Сироп:

1 ск. цукру;

100 мл води;

2 ст. л. лимонного соку;

мигдаль або інші горіхи.

Як приготувати: