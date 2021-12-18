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Басбуса або арабський манник – рецепт ароматного десерту до ранкової кави

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
18 грудня, 09:15
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Як і всі східні десерти, басбуса дуже солодка. Запивати її треба міцним чаєм або кавою. Крім склянки цукру в коржі, він потрібен і для просочення-сиропу. Прикрасити басбусу можна мигдалем
Басбуса або арабський манник
Басбуса або арабський манник / Фото: instagram.com/anna_in_saudi

Хоча з нашим манником цей десерт можна порівняти лише за одним критерієм – у басбусі теж вона є.

І якщо класну венеційську пінцу, яка теж випікається з горіхами, рекомендують запивати глінтвейном, то згладити потужну солодкість басбуси допоможе міцний чай.

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Тісто для неї замішується на кефірі з додаванням кокосової стружки та олії. Випікається бальбуса не довше 40 хвилин.

Авторка рецепта – anna_in_saudi – пропонує прикрасити десерт мигдалем, але можна використовувати й інші горіхи.

Басбуса або арабський манник

Інгредієнти:

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  • за 1 ск. борошна, манки, цукру, кокосової стружки;
  • 1,5 ск. кефіру;
  • 100 мл олії;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 2 ч. л. розпушувача.

Сироп:

  • 1 ск. цукру;
  • 100 мл води;
  • 2 ст. л. лимонного соку;
  • мигдаль або інші горіхи.

Як приготувати:

  1. Манну крупу змішати з кефіром і залишити на 10 хвилин. Додати олію, цукор і ванільний цукор, кокосову стружку, борошно, розпушувач, яйце. Перемішати до однорідності.
  2. Змастити форму олією, викласти тісто і прикрасити мигдалем. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин.
  3. Для сиропу в сотейнику змішати цукор, воду та лимонний сік. Прокип'ятити кілька хвилин, дати охолонути.
  4. Порізати готову басбусу на ромби у формі. Полити теплий пиріг сиропом за допомогою ложки, рівномірно змочуючи всю поверхню.

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Ірина Маслова
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