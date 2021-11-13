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Кава по-в'єтнамськи – це коли потрібен і кофеїн, і десерт водночас

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 листопада, 08:01
В закладинки
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Вона покрита яєчним кремом, збитим зі згущеним молоком, і за смаком більше схожа на кавове безе. Ідеально, якщо є в'єтнамська кава. Подавайте напій як гарячим, так і холодним
Кава по-в'єтнамськи
Кава по-в'єтнамськи / Фото: instagram.com/caffeinatedwith.chi

В Японії з кави роблять желе та подають як десерт, а у В'єтнамі люблять вершково-яєчну. Цей варіянт кавового напою підійде тим, хто не може без кофеїну та любить солодкий присмак.

У рецепті від caffeinatedwith.chi, крім яєць і згущеного молока, є ванільний екстракт.

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З'явилася через нестачу молока

Кава по-в'єтнамськи
Кава по-в'єтнамськи / Фото: instagram.com/havehalalwilltravel

Справа була у 1946 році. Тоді В'єтнам переживав страшні часи після виснажливої війни. У Ханої, як і по всій країні, катастрофічно бракувало молока.

Співробітник одного зі столичних кав'ярень – Нгуєн Ван Джанг – наважився поекспериментувати та замінив молоко збитим яйцем. Людям це страшенно сподобалося.

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Сьогодні кава по-в'єтнамськи – це практично бренд, її охоче п'ють ті, хто любить гірко-солодкі напої.

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Інгредієнти на дві порції:

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  • Міцна кава, еспресо – 200 мл
  • Жовток – 2 шт.
  • Згущене молоко – 100 мл
  • Ванільний екстракт – кілька крапель

Як приготувати:

  1. З'єднати жовтки, згущене молоко і ванільний екстракт, збити до утворення піни.
  2. У чашку налити міцну каву (100 мл), зверху вилити половину яєчного крему.
  3. Прикрасити корицею або какао.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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