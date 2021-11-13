Кава по-в'єтнамськи – це коли потрібен і кофеїн, і десерт водночас

В Японії з кави роблять желе та подають як десерт, а у В'єтнамі люблять вершково-яєчну. Цей варіянт кавового напою підійде тим, хто не може без кофеїну та любить солодкий присмак.
У рецепті від caffeinatedwith.chi, крім яєць і згущеного молока, є ванільний екстракт.
З'явилася через нестачу молока
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Справа була у 1946 році. Тоді В'єтнам переживав страшні часи після виснажливої війни. У Ханої, як і по всій країні, катастрофічно бракувало молока.
Співробітник одного зі столичних кав'ярень – Нгуєн Ван Джанг – наважився поекспериментувати та замінив молоко збитим яйцем. Людям це страшенно сподобалося.
Сьогодні кава по-в'єтнамськи – це практично бренд, її охоче п'ють ті, хто любить гірко-солодкі напої.
Кава по-в'єтнамськи
Інгредієнти на дві порції:
- Міцна кава, еспресо – 200 мл
- Жовток – 2 шт.
- Згущене молоко – 100 мл
- Ванільний екстракт – кілька крапель
Як приготувати:
- З'єднати жовтки, згущене молоко і ванільний екстракт, збити до утворення піни.
- У чашку налити міцну каву (100 мл), зверху вилити половину яєчного крему.
- Прикрасити корицею або какао.
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