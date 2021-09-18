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Як смачно заварити чай з бергамотом і з якими десертами подавати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
18 вересня, 07:01
В закладинки
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Заварювати чай потрібно у порцеляновому посуді та в жодному разі не окропом. Десерти із шоколадом або какао, наприклад, тірамісу або брауні не підкреслять смак цього чаю, а, скоріше, навпаки
Як смачно заварити чай з бергамотом
Як смачно заварити чай з бергамотом / Фото: Pexels

Цей чай визначається за запахом із заплющеними очима. Усе завдяки його яскравому цитрусовому аромату, який забезпечує олія бергамота. Також він добре відомий як улюблений напій британської королівської сім'ї. Правила для смачного чаю будь-яких сортів і видів практично ідентичні, але є деякі тонкощі. Як заварити чай з бергамотом смачно і який десерт подати – читайте нижче.

Що додають у цей чай для особливого аромату

Нічого небезпечного для здоров'я. Усі добавки та їхня якість суворо контролюється. Дорогий чай обробляється олією бергамота, до листового чаю можуть додати висушену цедру.

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Чай з бергамотом сильно бадьорить, тітестери не рекомендують зловживати ним на ніч.

Як правильно заварити чай з бергамотом

Беріть 1 чайну ложку чаю на склянку води
Беріть 1 чайну ложку чаю на склянку води / Фото: Unsplash

Перше правило – пити його одразу. Будь-який чай, коли стає холодним, втрачає свій смак. На чаї з бергамотом до того ж утворюється масляниста плівка, вона не дуже корисна. Та й вигляд це має неестетичний.

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Для заварювання потрібно взяти порцеляновий заварник і обполоснути його окропом. Пропорції заварювання: одна чайна ложка на склянку води.

Потім залити гарячою водою з температурою 85 градусів, у жодному разі не окропом, і залишити настоюватися впродовж декількох хвилин.

Які десерти потрібно подавати до чаю з бергамотом

Подавайте до чаю з бергамотом шарлотку і пироги з фруктами
Подавайте до чаю з бергамотом шарлотку і пироги з фруктами / Фото: depositphotos.com

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Це може бути шарлотка, бісквіти з фруктами і ягодами, листкова випічка. А от десерти із шоколадом, як і сам шоколад, до такого чаю не підходять. Адже і шоколад, і бергамот мають однаково яскраво виражений смак і аромат.

Як стверджують кухарі королівської сім'ї Британії, монархи люблять пити цей чай з традиційними булочками сконами. Вони подаються з вершковим маслом і полуничним джемом.

Тут дізнаєтеся, як чай завойовував світ і що ми робимо не так, коли його заварюємо.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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