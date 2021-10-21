Груша пашот – рецепт бюджетного і дуже ароматного десерту

Якщо ви ніколи не звертали увагу на грушу, як на головну героїню вишуканих десертів, то дуже даремно. Ці фрукти мають прекрасний вигляд не тільки у випічці, а й цілком самодостатні автономно. Наприклад, ця груша пашот, що готується за принципом, аналогічним для приготування яєць. Тобто злегка проварюється в ароматному сиропі.
Фудблокерка Кетрін Брукс, яка й створила цей десерт, пропонує подавати його з морозивом або бісквітом.
Груша пашот
Інгредієнти:
Далі по темі
- 6 груш;
- ½ апельсина;
- 1 ½ склянки коричневого цукру;
- 1 паличка кориці;
- 2 зірочки анісу;
- 1 ½ ч. л. ванільного екстракту;
- 2 склянки води.
Як приготувати:
- Очистіть груші, залишивши стебла, та зріжте невеликий шматок з нижньої частини для їхньої стійкості.
- Половину апельсина очистіть від цедри і наріжте смужками. Сік процідіть.
- Вилийте сік у великій сотейник і додайте цедру зі спеціями, ваніллю і воду.
- Доведіть до кипіння і готуйте ще 5 хвилин, помішуючи.
- Викладіть груші в каструлю і накрийте кришкою. Готуйте 25 хвилин, перевернувши їх приблизно в середині приготування. Викладіть на тарілку.
- Із сиропу заберіть спеції та цедру і готуйте ще 10 хвилин.
- Перед подачею полийте груші сиропом.