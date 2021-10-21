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Груша пашот – рецепт бюджетного і дуже ароматного десерту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
21 жовтня, 11:29
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Груші потрібні найтвердіші, вони все одно в процесі стануть м'якими і ніжними. Рецепт вимагає аніс, але якщо ви не любите його, то можливі кориця, гвоздика та імбир
Груша пашот - рецепт
Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/

Якщо ви ніколи не звертали увагу на грушу, як на головну героїню вишуканих десертів, то дуже даремно. Ці фрукти мають прекрасний вигляд не тільки у випічці, а й цілком самодостатні автономно. Наприклад, ця груша пашот, що готується за принципом, аналогічним для приготування яєць. Тобто злегка проварюється в ароматному сиропі.

Фудблокерка Кетрін Брукс, яка й створила цей десерт, пропонує подавати його з морозивом або бісквітом.

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Груша пашот

Інгредієнти:

  • 6 груш;
  • ½ апельсина;
  • 1 ½ склянки коричневого цукру;
  • 1 паличка кориці;
  • 2 зірочки анісу;
  • 1 ½ ч. л. ванільного екстракту;
  • 2 склянки води.

Як приготувати:

  1. Очистіть груші, залишивши стебла, та зріжте невеликий шматок з нижньої частини для їхньої стійкості.
  2. Половину апельсина очистіть від цедри і наріжте смужками. Сік процідіть.
  3. Вилийте сік у великій сотейник і додайте цедру зі спеціями, ваніллю і воду.
  4. Доведіть до кипіння і готуйте ще 5 хвилин, помішуючи.
  5. Викладіть груші в каструлю і накрийте кришкою. Готуйте 25 хвилин, перевернувши їх приблизно в середині приготування. Викладіть на тарілку.
  6. Із сиропу заберіть спеції та цедру і готуйте ще 10 хвилин.
  7. Перед подачею полийте груші сиропом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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