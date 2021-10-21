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Груша пашот – рецепт бюджетного и очень ароматного десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 октября, 11:29
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Груши нужны самые твердые, они все равно в последствии станут мягкими и нежными. Рецепт требует анис, но если вы не любите его, то возможны корица, гвоздика и имбирь
Груша пашот - рецепт
Груша пашот - рецепт / Фото: instagram.com/oksanaritchie/

Если вы никогда не обращали внимание на грушу, как на главную героиню изысканных десертов, то очень зря. Эти фрукты прекрасно выглядят не только в выпечке, но вполне самодостаточны автономно. Например, эта груша пашот, которая готовится по принципу, аналогичному для приготовления яиц. То есть слегка проваривается в ароматном сиропе.

Фудблогер Кэтрин Брукс, которая и создала этот десерт, предлагает подавать его с мороженым или бисквитом.

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Груша пашот

Ингредиенты:

  • 6 груш;
  • ½ апельсина;
  • 1 ½ стакана коричневого сахара;
  • 1 палочка корицы;
  • 2 звездочки аниса;
  • 1 ½ ч. л. ванильного экстракта;
  • 2 стакана воды.

Как приготовить:

  1. Очистите груши, оставив стебли, и срежьте небольшой кусок с нижней части для их устойчивости.
  2. Половину апельсина очистите от цедры и нарежьте ее полосками. Сок процедите.
  3. Вылейте сок в большой сотейник и добавьте цедру со специями, ванилью и воду.
  4. Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут, помешивая.
  5. Выложите груши в кастрюлю и накройте крышкой. Готовьте 25 минут, перевернув их примерно в середине приготовления. Выложите на тарелку.
  6. Из сиропа уберите специи и цедру и готовьте еще 10 минут.
  7. Перед подачей полейте груши сиропом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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