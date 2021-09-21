Груши в пряном вине – рецепт самого элегантного десерта сентября

Идеальные груши для этого десерта – плотные, не перезревшие и не слишком сладкие. Лучше, если вы возьмете недешевое вино из сортов винограда каберне или мерло

Груши в вине / Фото: instagram.com/fylgje/

Очевидно, что этот десерт для взрослых. В отличие от легендарного персика "Мельба". И он достаточно известен не только во Франции. Если любите получать максимум пикантности, то подайте груши в вине к мясу. Те, кто попробовал это сочетание, остаются в восторге.

Груши не варятся в вине, а проходят через поширование. Это когда продукт варится в еле кипящей жидкости. Кастрюлю берите высокую, вино должно полностью покрывать груши. Что касается дополнительных ингредиентов, то есть специй, то здесь полное право выбрать то, что вы любите. Начиная от корицы и заканчивая бадьяном.

Реклама

Вместо сахара можно взять мед или другой подсластитель. Кстати, соус, в котором будут вариться груши, не что иное, как глинтвейн. Небольшой, но приятный бонус.

Готовить груши в вине – процесс небыстрый, но долго томить фрукты в вине, а потом еще и дать им в нем остыть обернутся великолепным десертом.

Груши в вине

Груши в вине – рецепт / Фото: .instagram.com/zel_cakes

Реклама

Ингредиенты на 4 груши:

1 бутылка красного сухого вина;

сок половины лайма и половины апельсина;

по 1 ч. л. молотой корицы, молотого имбиря;

2-3 звездочки бадьяна;

дополнительные специи – по вкусу;

130 г тростникового сахара.

Способ приготовления:

Все ингредиенты соединить в сотейнике с высокими стенками. Нагревать до растворения сахара. Очистить груши, немного срезать внизу для устойчивости. Поместить груши в соус и томить на медленном огне 40-50 минут. Соус должен полностью покрывать груши. Груши достать из соуса. Соус же можно продолжать уваривать до густоты в течение 30 минут. Подавать с шариком мороженого, к мясу, предварительно полив груши соусом.

Рецепт корсиканского лимонно-творожного пирога "Фиадоне" найдете здесь.