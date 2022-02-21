Фаршированный картофель – как его готовят и с чем подают в Колумбии

Это очень похоже на эстонских "картофельных поросят" со свиным фаршем.
В Колумбии, впрочем, как и во всей Латинской Америке, предпочитают говядину.
Колумбийский фаршированный картофель / Фото: thecookwaregeek.com
После того, как из пюре будут сформованы начиненные шарики, их нужно обжарить в кляре.
Подают эту сытную картошку с соусом наподобие аджики, на основе острых перцев, помидоров, лука.
Рецепт с сайта Quericavida.com.
Колумбийский фаршированный картофель
Колумбийский фаршированный картофель / Фото: www.quericavida.com
Ингредиенты:
- 7 шт. картофель;
- 400 говяжьего фарша;
- 2 шт. помидоры, очищенные и нарезанные кубиками;
- 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный;
- вареное яйцо;
- 100 г вареного белого риса;
- 1/2 ч. л. порошка тмина;
- растительное масло;
- 1 шт. яйцо;
- 100 мл молока;
- 100 г муки;
- соль, перец – по вкусу.
Из картофеля и фарша получается очень сытный аргентинский пирог. Его рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Картофель отварить, измельчить в пюре.
- В сковороде соединить говяжий фарш, нарезанные кубиками помидоры, зубчик чеснока, тмин и соль. Тушить до полной готовности говядины. Добавить рис и нарезанное вареное яйцо; перемешать.
- Пюре разделить на части, сформировать шарики с мясной начинкой.
- Для кляра взбить яйцо, муку, молоко и щепотку соли. Окунуть каждый шарик в кляр и выложить в разогретую сковороду. Обжарить до золотистого цвета.
- Выложить на бумажное полотенце. Потом подавать.