Фаршированный картофель – как его готовят и с чем подают в Колумбии

Это очень похоже на эстонских "картофельных поросят" со свиным фаршем.

В Колумбии, впрочем, как и во всей Латинской Америке, предпочитают говядину.

Колумбийский фаршированный картофель / Фото: thecookwaregeek.com

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После того, как из пюре будут сформованы начиненные шарики, их нужно обжарить в кляре.

Подают эту сытную картошку с соусом наподобие аджики, на основе острых перцев, помидоров, лука.

Рецепт с сайта Quericavida.com.

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Колумбийский фаршированный картофель

Колумбийский фаршированный картофель / Фото: www.quericavida.com

Ингредиенты:

7 шт. картофель;

400 говяжьего фарша;

2 шт. помидоры, очищенные и нарезанные кубиками;

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный;

вареное яйцо;

100 г вареного белого риса;

1/2 ч. л. порошка тмина;

растительное масло;

1 шт. яйцо;

100 мл молока;

100 г муки;

соль, перец – по вкусу.

Из картофеля и фарша получается очень сытный аргентинский пирог. Его рецепт найдете здесь.

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Как приготовить: