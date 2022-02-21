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Фаршированный картофель – как его готовят и с чем подают в Колумбии

Ирина Маслова
21 февраля, 08:09
Картофель нужно отварить и превратить в пюре. Кроме говяжьего фарша, для начинки понадобятся рис и несколько помидоров

Это очень похоже на эстонских "картофельных поросят" со свиным фаршем.

В Колумбии, впрочем, как и во всей Латинской Америке, предпочитают говядину.

Колумбийский фаршированный картофель / Фото: thecookwaregeek.com

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После того, как из пюре будут сформованы начиненные шарики, их нужно обжарить в кляре.

Подают эту сытную картошку с соусом наподобие аджики, на основе острых перцев, помидоров, лука.

Рецепт с сайта Quericavida.com.

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Колумбийский фаршированный картофель

Колумбийский фаршированный картофель / Фото: www.quericavida.com

Ингредиенты:

  • 7 шт. картофель;
  • 400 говяжьего фарша;
  • 2 шт. помидоры, очищенные и нарезанные кубиками;
  • 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный;
  • вареное яйцо;
  • 100 г вареного белого риса;
  • 1/2 ч. л. порошка тмина;
  • растительное масло;
  • 1 шт. яйцо;
  • 100 мл молока;
  • 100 г муки;
  • соль, перец – по вкусу.

Из картофеля и фарша получается очень сытный аргентинский пирог. Его рецепт найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Картофель отварить, измельчить в пюре.
  2. В сковороде соединить говяжий фарш, нарезанные кубиками помидоры, зубчик чеснока, тмин и соль. Тушить до полной готовности говядины. Добавить рис и нарезанное вареное яйцо; перемешать.
  3. Пюре разделить на части, сформировать шарики с мясной начинкой.
  4. Для кляра взбить яйцо, муку, молоко и щепотку соли. Окунуть каждый шарик в кляр и выложить в разогретую сковороду. Обжарить до золотистого цвета.
  5. Выложить на бумажное полотенце. Потом подавать.