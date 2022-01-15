Максимально сытный аргентинский пирог – нужно картофельное пюре и фарш

Кроме мяса, в начинке будет болгарский перец. Автор рецепта рекомендует отварить картофель в мундире и потом сделать из него пюре. Оно будет под начинкой и сверху нее

Аргентинский пирог / Фото: instagram.com/recetas_saludables_buenas

Говорить о том, что подобные пироги любят только в Аргентине, – неправильно. Мы знаем о похожем турецком пироге.

Пироги с мясом и основой из картофельного пюре в этой стране готовят давно. Отчего и вариаций существует немало.

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Если открыты к кулинарным экспериментам, то в начинку из фарша стоит попробовать добавить немного изюма, измельченных оливок и даже вареные яйца. Так делают аргентинцы.

А вот без мускатного ореха не обойтись, он нужен и для пюре, и для мясной начинки.

Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендует украсить пирог моцареллой перед финалом его запекания, так получится красивая и тягучая корочка.

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Аргентинский пирог

Ингредиенты на две порции:

4 средние картофелины;

сливочное масло для пюре;

2 яйца;

400 г фарша;

1 луковица;

зеленый лук, моцарелла;

2 болгарских перца;

мускатный орех, перец, орегано, тимьян, соль, молотый перец чили.

Здесь найдете рецепт хрустящего пирога с фетой из Греции.

Как приготовить:

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