Максимально сытный аргентинский пирог – нужно картофельное пюре и фарш

Говорить о том, что подобные пироги любят только в Аргентине, – неправильно. Мы знаем о похожем турецком пироге.
Пироги с мясом и основой из картофельного пюре в этой стране готовят давно. Отчего и вариаций существует немало.
Если открыты к кулинарным экспериментам, то в начинку из фарша стоит попробовать добавить немного изюма, измельченных оливок и даже вареные яйца. Так делают аргентинцы.
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А вот без мускатного ореха не обойтись, он нужен и для пюре, и для мясной начинки.
Автор рецепта – recetas_saludables_buenas – рекомендует украсить пирог моцареллой перед финалом его запекания, так получится красивая и тягучая корочка.
Аргентинский пирог
Ингредиенты на две порции:
- 4 средние картофелины;
- сливочное масло для пюре;
- 2 яйца;
- 400 г фарша;
- 1 луковица;
- зеленый лук, моцарелла;
- 2 болгарских перца;
- мускатный орех, перец, орегано, тимьян, соль, молотый перец чили.
Здесь найдете рецепт хрустящего пирога с фетой из Греции.
Как приготовить:
- Отварить картофель в мундире, очистить и сделать пюре, пока он еще горячий. Добавить масло, яйца, мускатный орех, соль и перец.
- Обжарить фарш, измельченные лук и перец. Добавить орегано, тимьян, соль и перец чили.
- Выложить пюре в змазанную маслом форму для запекания. Сверху выложить мясную заготовку и покрыть еще одним слоем пюре.
- Запекать при 180 градусах 25-30 минут. Добавить моцареллу и запекать еще 5 минут. Украсить зеленью.