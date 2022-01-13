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Как приготовить хрустящий греческий пирог с фетой – рецепт (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 января, 21:10
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Это тонкий пирог алевропита, не более 1,5 сантиметров. Муки и феты берется в равных количествах. Настоящий греческий пирог выпекается только со свежим орегано
Греческий пирог с фетой алевропита
Греческий пирог с фетой алевропита / Фото: miakouppa.com

Чем проще пирог, тем лучше – и это по многим критериям. Например, итальянский деревенский пирог выпекается из готового слоеного и теста и получается максимально сытным.

Тесто для греческой алевропиты замешивается очень быстро и по консистенции похоже на сметану.

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Пирог можно испечь двумя способами: или заливать его в форму в два подхода, чтобы фета оказалась внутри, или вылить все сразу и украсить сыром.

Интересно, что традиционный размеры алевропиты – 35 сантиметров в диаметре. Потом она режется на квадраты и подается с оливками.

По рекомендациям сайта K-stolu.com, можно использовать сушеный орегано или заменить его базиликом, но со свежим этот пирог будет гораздо вкуснее.

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Греческий пирог алевропита

Греческий пирог алевропита
Греческий пирог алевропита / Фото: instagram.com/kasikacarolije.by.milica

Ингредиенты для пирога диаметром 35 см:

  • Фета, мука – по 400 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Свежий орегано – 100 г
  • Молоко – 200 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Полстакана теплой воды

Напомним, что ранее мы делились рецептом еще одного блюдо из Греции – лаханоризо. Это тушеная капуста с рисом.

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Как приготовить:

  1. В глубокую миску налить молоко, воду и разбить туда яйца. Взбить блендером.
  2. Добавить небольшими порциями муку, просеянную через сито и смешанную с разрыхлителем, соль. Взбить блендером.
  3. Влить 2 ст. л. оливкового масла. Если есть сушеный орегано, то можно добавить щепотку. Перемешать.
  4. Хорошо нагреть форму для выпечки, смазав дно и стенки сливочным маслом и сбрызнуть оливковым. Форму можно нагреть при 200 градусах в течение 3 минут.
  5. Сыр и зелень измельчить.
  6. Достать нагретую форму и налить 2/3 от всего количества теста. Сверху равномерно насыпать измельченную фету и посыпать орегано.
  7. Сверху ложкой налить остальное тесто.
  8. Сливочное масло нарезать кубиками и равномерно выложить на сыр. Полить оливковым маслом. Выпекать 20-25 минут.

Весь процесс приготовления алевропиты смотрите в видео. Этот рецепт слегка упрощенный, там все тесто выливается в форму сразу же.

Как приготовить пирог с фетой

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Ирина Маслова
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