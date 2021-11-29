3 эффектных мясных пирога, которые украсят любой праздник

Пироги на день рождения несомненно создадут уютную атмосферу. Их можно подавать порционно как горячую закуску или даже вместо основного блюда.
В итальянский мясной пирог по рецепту diana_di_recipes, кроме фарша, нужно немного сухого красного вина.
Для пирога с индейкой от family_style_magazine тесто не понадобится вообще, вместо него будет картофельное пюре.
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Фудблогер natasha_shvartser предлагает испечь пирог с говядиной, тесто для которого замешивается на кефире.
Пирог с говядиной
Ингредиенты для теста:
- 250 мл кефир;
- 450 г мука;
- 10 г сухие дрожжи;
- 30 г сахар;
- соль;
- 30 г подсолнечное масло.
Для начинки:
- 300 г говяжий фарш;
- кинза, базилик (свежие);
- половина луковицы;
- 2 зуб. чеснока;
- перец чили – по вкусу;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Кефир, дрожжи, сахар, прогреть в сотейнике до 40 градусов. В муку добавить соль, кефир, масло, замесить тесто до однородности на столе. Убрать в теплое место на 40-60 минут. Из такого количества получится 2 пирога небольшого диаметра.
- Лук обжарить на небольшом количестве масла, остудить, добавить в фарш, чеснок мелко нарезать, кинзу, базилик нарезать, добавить соль, перец, перемешать, дать фаршу постоять в холодильнике под пленкой.
- Тесто разделить на 2 части, раскатать в круг. В центр выложить, плотно скрепить края к центру.
- Перевернуть пирог и скалкой раскатать, распределяя начинку внутри. В центре сделать отверстие, чтобы пирог "дышал".
- Выпекать около 30 минут при 180 градусах. Горячий пирог обильно смазать сливочным маслом.
Пирог с индейкой без теста
Ингредиенты:
- 400 г фарш индейки;
- по 1 шт. болгарский перец, лук, морковь, зубчик чеснока;
- 2 ст. л. томатная паста;
- 100 мл сухого, красного вина;
- 400 г картофельное пюре;
- соль, перец;
- 2 шт. яйца;
- 500 г твердого сыра.
Как приготовить:⠀
- На растительном масле обжарить измельченные лук, чеснок, перец, морковь. Добавить фарш и продолжить обжаривать. Добавить томатную пасту, соль, перец и вино. Тушить 2 минуты.
- Отварить яйцо вкрутую. Другое яйцо добавить в картофельное пюре и хорошо взбить вилкой.
- В форму выложить мясную основу, затем – слой тертого сыра, рубленое яйцо и накрыть картофельным пюре.
- Выпекать при 200 градусах около 10 минут.
Итальянский мясной пирог
Ингредиенты для теста:
- 160 г ледяное сливочное масло 82,5%;
- 400 г мука;
- 2 яйца С1;
- щепотка соли;
- 30-50 мл воды.
Для начинки:
- 500 г фарш;⠀
- по 1 шт. морковь, некрупная луковица, зубчик чеснока, стебель сельдерея;
- 1 ч. л. базилик;
- 50 мл красное сухое вино;
- 150 г томатный соус или паста;
- 100 г моцарелла;
- 1 ст. л. пармезан;
- соль, перец.
Как приготовить:⠀
- Для теста соединить в блендере муку, соль и кубики сливочного масла в крошку. Добавить взбитые вилкой яйца и замесить руками крутое тесто. По необходимости частями добавить воду. Тесто должно легко собираться в шар.
- Обернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 40 минут.
- Для начинки нарезать овощи маленьким кубиком, обжарить на небольшом количестве растительного масла.
- Добавить фарш и, постоянно разбивая комочки лопаткой, довести его до готовности. Влить вино, добавить специи и выпарить алкоголь.
- Добавить томатную пасту и готовить до испарения жидкости. Начинка не должна быть жидкой.
- Остудить начинку, добавить натертые сыры и перемешать. Сыр не должен начать плавиться.
- Тесто разделить на две части, одна из них в два раза больше другой.
- На припыленной поверхности раскатать пласт толщиной около 3 мм и выложить в форму, формируя борта 2-3 см высотой.
- Выложить начинку, плотно утрамбовав, и накрыть меньшим пластом теста. Срезать лишнее тесто, скрепить края.
- Смазать пирог взбитым яйцом и выпекать 50 минут при 180 градусах.
- Готовый пирог смазать сливочным маслом и остудить.
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