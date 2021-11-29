3 эффектных мясных пирога, которые украсят любой праздник

Тесто одного из них, который с говядиной, замешивается на кефире. Для пирога с фаршем индейки вместо теста будет картофельное пюре. В итальянский пирог нужно немного моцареллы и пармезана

Мясные пироги на день рождения / Фото: instagram.com/yana_balakina/

Пироги на день рождения несомненно создадут уютную атмосферу. Их можно подавать порционно как горячую закуску или даже вместо основного блюда.

В итальянский мясной пирог по рецепту diana_di_recipes, кроме фарша, нужно немного сухого красного вина.

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Для пирога с индейкой от family_style_magazine тесто не понадобится вообще, вместо него будет картофельное пюре.

Фудблогер natasha_shvartser предлагает испечь пирог с говядиной, тесто для которого замешивается на кефире.

Пирог с говядиной

Пирог с говядиной / Фото: instagram.com/natasha_shvartser

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Ингредиенты для теста:

250 мл кефир;

450 г мука;

10 г сухие дрожжи;

30 г сахар;

соль;

30 г подсолнечное масло.

Для начинки:

300 г говяжий фарш;

кинза, базилик (свежие);

половина луковицы;

2 зуб. чеснока;

перец чили – по вкусу;

соль, перец.

Как приготовить:

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Кефир, дрожжи, сахар, прогреть в сотейнике до 40 градусов. В муку добавить соль, кефир, масло, замесить тесто до однородности на столе. Убрать в теплое место на 40-60 минут. Из такого количества получится 2 пирога небольшого диаметра. Лук обжарить на небольшом количестве масла, остудить, добавить в фарш, чеснок мелко нарезать, кинзу, базилик нарезать, добавить соль, перец, перемешать, дать фаршу постоять в холодильнике под пленкой. Тесто разделить на 2 части, раскатать в круг. В центр выложить, плотно скрепить края к центру. Перевернуть пирог и скалкой раскатать, распределяя начинку внутри. В центре сделать отверстие, чтобы пирог "дышал". Выпекать около 30 минут при 180 градусах. Горячий пирог обильно смазать сливочным маслом.

Пирог с индейкой без теста

Пирог с индейкой без теста / Фото: instagram.com/family_style_magazine/

Ингредиенты:

400 г фарш индейки;

по 1 шт. болгарский перец, лук, морковь, зубчик чеснока;

2 ст. л. томатная паста;

100 мл сухого, красного вина;

400 г картофельное пюре;

соль, перец;

2 шт. яйца;

500 г твердого сыра.

Как приготовить:⠀

На растительном масле обжарить измельченные лук, чеснок, перец, морковь. Добавить фарш и продолжить обжаривать. Добавить томатную пасту, соль, перец и вино. Тушить 2 минуты. Отварить яйцо вкрутую. Другое яйцо добавить в картофельное пюре и хорошо взбить вилкой. В форму выложить мясную основу, затем – слой тертого сыра, рубленое яйцо и накрыть картофельным пюре. Выпекать при 200 градусах около 10 минут.

Итальянский мясной пирог

Итальянский мясной пирог / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты для теста:

160 г ледяное сливочное масло 82,5%;

400 г мука;

2 яйца С1;

щепотка соли;

30-50 мл воды.

Для начинки:

500 г фарш;⠀

по 1 шт. морковь, некрупная луковица, зубчик чеснока, стебель сельдерея;

1 ч. л. базилик;

50 мл красное сухое вино;

150 г томатный соус или паста;

100 г моцарелла;

1 ст. л. пармезан;

соль, перец.

Как приготовить:⠀