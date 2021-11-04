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3 презентабельных рецепта куриных ножек на день рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 ноября, 12:05
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Их можно запечь в медово-соевом соусе, но перед этим нужно мариновать некоторое время. Максимально быстро потушить в сливочном соусе или запечь с моцареллой
Рецепты куриных ножек на день рождения
Рецепты куриных ножек на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Куриные ножки – выгодный продукт в двух направлениях. Их можно отварить и использовать мясо в отличных салатах, второй вариант – из очень простых ингредиентов создать действительно праздничные блюда ко дню рождения.

Курино-сырные ножки от favorite_food2019 запекаются в духовке с моцареллой, для ножек в сливочном соусе от valentina_snida нужна сметана и немного молока, а для рецепта с медово-соевой глазурью от alionavaskovskaia мясо маринуется около часа.

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Куриные ножки в медово-соевой глазури

Куриные ножки в медово-соевой глазури
Куриные ножки в медово-соевой глазури / Фото: instagram.com/alionavaskovskaia/


Ингредиенты:

  • Куриные голени – 1 кг
  • Соевый соус – 30 мл
  • Яблочный уксус, мед, горчица – по 1 ч. л.
  • Чеснок, кунжут – по 10 г
  • Паприка – 1/2 ч. л.
  • Приправа к курице
  • Соль, перец – по вкусу
  • Кунжут – для подачи

Для медовой глазури:

  • Мед – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Куриные голени тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем.
  2. Для маринада соединить соевый соус, яблочный уксус, мед, кетчуп, чеснок, паприку, горчицу, соль, перец и приправы к курице. Мариновать минимум 1 час.
  3. Выложить ножки на противень и запекать при 180 градусах 45 минут.
  4. Соединить ингредиенты для глазури, смазать мясо и посыпать кунжутом. Запекать еще 15 минут до образования карамельной корочки.

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Куриные ножки в сливочном соусе

Куриные ножки в сливочном соусе
Куриные ножки в сливочном соусе / Фото: instagram.com/valentina_snida


Ингредиенты:

  • Куриные ножки – 1 кг⠀
  • Большая луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сметана – 5 ст. л.
  • Молоко – 30 мл
  • Соль, паприка, приправа к курице, орегано

Как приготовить:⠀

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  1. На раскаленной сковороде обжарить до золотистой корочки курицу.
  2. Чеснок измельчить. К ножкам добавить немного воды и чеснок. Тушить 3 минуты.
  3. Нарезать полукольцами лук. Добавить к ножкам, тушить до мягкости лука.
  4. Добавить сметану, соль, специи, и немного молока. Тушить на среднем огне 15 минут. Украсить зеленью при подаче.

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Курино-сырные ножки

Курино-сырные ножки
Курино-сырные ножки / Фото: instagram.com/favorite_food2019/

Ингредиенты:

  • Куриные ножки – 8 шт.
  • Кипяченая вода – 1 стакан
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Картофельное пюре – 200 г
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Моцарелла – 150 г
  • Яйца, мука, панировочные сухари – для панировки
  • Соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Как приготовить:

  1. Куриные ножки посолить, поперчить, добавить прованские травы и поджарить до золотистой корочки. Залить водой и тушить на среднем огне 20-30 минут, добавив лавровый лист. Мясо отделить от ножек (косточки не выбрасывать).
  2. Мясо измельчить, добавить картофельное пюре и 100 г сыра, перемешать. Из полученной смеси сформировать лепешки, в середину положить косточку и сформировать форму ножки.
  3. Обвалять ножку в яйце, потом в муке, опять в яйце и в конце в панировочных сухарях.
  4. Запекать на застеленном противне 10-15 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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