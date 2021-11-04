3 презентабельных рецепта куриных ножек на день рождения

Их можно запечь в медово-соевом соусе, но перед этим нужно мариновать некоторое время. Максимально быстро потушить в сливочном соусе или запечь с моцареллой

Рецепты куриных ножек на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Куриные ножки – выгодный продукт в двух направлениях. Их можно отварить и использовать мясо в отличных салатах, второй вариант – из очень простых ингредиентов создать действительно праздничные блюда ко дню рождения.

Курино-сырные ножки от favorite_food2019 запекаются в духовке с моцареллой, для ножек в сливочном соусе от valentina_snida нужна сметана и немного молока, а для рецепта с медово-соевой глазурью от alionavaskovskaia мясо маринуется около часа.

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Куриные ножки в медово-соевой глазури

Куриные ножки в медово-соевой глазури / Фото: instagram.com/alionavaskovskaia/

Куриные голени – 1 кг

Соевый соус – 30 мл

Яблочный уксус, мед, горчица – по 1 ч. л.

Чеснок, кунжут – по 10 г

Паприка – 1/2 ч. л.

Приправа к курице

Соль, перец – по вкусу

Кунжут – для подачи

Ингредиенты:

Для медовой глазури:

Мед – 1 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Как приготовить:

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Куриные голени тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. Для маринада соединить соевый соус, яблочный уксус, мед, кетчуп, чеснок, паприку, горчицу, соль, перец и приправы к курице. Мариновать минимум 1 час. Выложить ножки на противень и запекать при 180 градусах 45 минут. Соединить ингредиенты для глазури, смазать мясо и посыпать кунжутом. Запекать еще 15 минут до образования карамельной корочки.

Куриные ножки в сливочном соусе

Куриные ножки в сливочном соусе / Фото: instagram.com/valentina_snida

Куриные ножки – 1 кг⠀

Большая луковица – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сметана – 5 ст. л.

Молоко – 30 мл

Соль, паприка, приправа к курице, орегано

Ингредиенты:

Как приготовить:⠀

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На раскаленной сковороде обжарить до золотистой корочки курицу. Чеснок измельчить. К ножкам добавить немного воды и чеснок. Тушить 3 минуты. Нарезать полукольцами лук. Добавить к ножкам, тушить до мягкости лука. Добавить сметану, соль, специи, и немного молока. Тушить на среднем огне 15 минут. Украсить зеленью при подаче.

Курино-сырные ножки

Курино-сырные ножки / Фото: instagram.com/favorite_food2019/

Ингредиенты:

Куриные ножки – 8 шт.

Кипяченая вода – 1 стакан

Лавровый лист – 2 шт.

Картофельное пюре – 200 г

Паприка – 1 ч. л.

Моцарелла – 150 г

Яйца, мука, панировочные сухари – для панировки

Соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Как приготовить: