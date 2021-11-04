3 презентабельных рецепта куриных ножек на день рождения

Куриные ножки – выгодный продукт в двух направлениях. Их можно отварить и использовать мясо в отличных салатах, второй вариант – из очень простых ингредиентов создать действительно праздничные блюда ко дню рождения.
Курино-сырные ножки от favorite_food2019 запекаются в духовке с моцареллой, для ножек в сливочном соусе от valentina_snida нужна сметана и немного молока, а для рецепта с медово-соевой глазурью от alionavaskovskaia мясо маринуется около часа.
Куриные ножки в медово-соевой глазури
Ингредиенты:
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- Куриные голени – 1 кг
- Соевый соус – 30 мл
- Яблочный уксус, мед, горчица – по 1 ч. л.
- Чеснок, кунжут – по 10 г
- Паприка – 1/2 ч. л.
- Приправа к курице
- Соль, перец – по вкусу
- Кунжут – для подачи
Для медовой глазури:
- Мед – 1 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Куриные голени тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем.
- Для маринада соединить соевый соус, яблочный уксус, мед, кетчуп, чеснок, паприку, горчицу, соль, перец и приправы к курице. Мариновать минимум 1 час.
- Выложить ножки на противень и запекать при 180 градусах 45 минут.
- Соединить ингредиенты для глазури, смазать мясо и посыпать кунжутом. Запекать еще 15 минут до образования карамельной корочки.
Куриные ножки в сливочном соусе
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Ингредиенты:
- Куриные ножки – 1 кг⠀
- Большая луковица – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сметана – 5 ст. л.
- Молоко – 30 мл
- Соль, паприка, приправа к курице, орегано
Как приготовить:⠀
- На раскаленной сковороде обжарить до золотистой корочки курицу.
- Чеснок измельчить. К ножкам добавить немного воды и чеснок. Тушить 3 минуты.
- Нарезать полукольцами лук. Добавить к ножкам, тушить до мягкости лука.
- Добавить сметану, соль, специи, и немного молока. Тушить на среднем огне 15 минут. Украсить зеленью при подаче.
Курино-сырные ножки
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 8 шт.
- Кипяченая вода – 1 стакан
- Лавровый лист – 2 шт.
- Картофельное пюре – 200 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Моцарелла – 150 г
- Яйца, мука, панировочные сухари – для панировки
- Соль, перец, итальянские травы – по вкусу
Как приготовить:
- Куриные ножки посолить, поперчить, добавить прованские травы и поджарить до золотистой корочки. Залить водой и тушить на среднем огне 20-30 минут, добавив лавровый лист. Мясо отделить от ножек (косточки не выбрасывать).
- Мясо измельчить, добавить картофельное пюре и 100 г сыра, перемешать. Из полученной смеси сформировать лепешки, в середину положить косточку и сформировать форму ножки.
- Обвалять ножку в яйце, потом в муке, опять в яйце и в конце в панировочных сухарях.
- Запекать на застеленном противне 10-15 минут при 180 градусах.
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