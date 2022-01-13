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Як приготувати хрусткий грецький пиріг з фетою рецепт (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 січня, 21:10
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Це тонкий пиріг алевропита, не більше 1,5 сантиметра. Борошна та фети береться в рівних кількостях. Справжній грецький пиріг випікається лише зі свіжим орегано
Греческий пирог с фетой алевропита
Греческий пирог с фетой алевропита / Фото: miakouppa.com

Що простіше пиріг, то краще – і це за багатьма критеріями. Наприклад, італійський сільський пиріг випікається з готового листкового та тіста і виходить максимально ситним.

Тісто для грецької алевропити замішується дуже швидко і за консистенцією схоже на сметану.

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Пиріг можна спекти у два способи: або заливати його у два підходи, щоб фета опинилася всередині, або вилити все одразу і прикрасити сиром.

Цікаво, що традиційний розміри алевропити – 35 сантиметрів у діаметрі. Потім вона ріжеться на квадрати та подається з оливками.

За рекомендаціями сайту K-stolu.com, можна використовувати сушений орегано або замінити його базиліком, але зі свіжим цей пиріг буде набагато смачнішим.

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Грецький пиріг алевропита

Грецький пиріг алевропіта
Грецький пиріг алевропіта / Фото: instagram.com/kasikacarolije.by.milica

Інгредієнти для пирога діаметром 35 см:

  • Фета, борошно – по 400 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Свіжий орегано – 100 г
  • Молоко – 200 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Оливкова олія – 50 г
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Розпушувач – 5 г
  • Пів склянки теплої води

Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом ще однієї страви з Греції – лаханоризо. Це тушкована капуста з рисом.

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Як приготувати:

  1. У глибоку миску налити молоко, воду та розбити туди яйця. Збити блендером.
  2. Додати невеликими порціями борошно, просіяне через сито і змішане з розпушувачем, сіль. Збити блендером.
  3. Влити 2 ст. л. оливкової олії. Якщо є сушений орегано, можна додати щіпку. Перемішати.
  4. Добре нагріти форму для випічки, змастивши дно і стінки вершковим маслом і збризкати оливковою олією. Форму можна нагріти за 200 градусів впродовж 3 хвилин.
  5. Сир та зелень подрібнити.
  6. Дістати нагріту форму і налити 2/3 від кількості тіста. Зверху рівномірно насипати подрібнену фету та посипати орегано.
  7. Зверху ложкою налити решту тіста.
  8. Вершкове масло нарізати кубиками і рівномірно викласти на сир. Полити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин.

Весь процес приготування алевропити дивіться у відео. Цей рецепт трохи спрощений, там все тісто виливається у форму одразу ж.

Як приготувати пиріг з фетою

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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