Фигурное печенье "Ежики" – рецепт мегапопулярной выпечки 1990-ых

"Ежиков" смело можно назвать произведением домашнего кондитерского искусства. Это практически, как и "Персики" со сгущенкой. В том смысле, что декор печенья требует времени и стараний.

Нужно создать "иголки" с помощью кокосовой стружки, а также "мордочку" – это будет растопленный шоколад.

Печенье "Ежики" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/

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Выпекать это печенье стали с появлением в магазинах и на рынках кокосовой стружки. Часто использовали маргарин для теста, в рецепте от t.a.orlova – сливочное масло.

Печенье "Ежики"

Ингредиенты для теста:

Мука – 350-400 г

Масло сливочное – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Ванилин

Сахар – 100 г

Для помадки:

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Какао-порошок, растительное масло, вода – по 2 ст. л.

Сахар – 2-3 ст. л

Для декора:

Кокосовая стружка

Как приготовить: