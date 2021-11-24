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Фигурное печенье "Ежики" – рецепт мегапопулярной выпечки 1990-ых

Ирина Маслова
24 ноября, 10:15
Нужно песочное тесто, из которого легко сформировать "ежиков". Для декора готовили шоколадную помадку, на нее крепится кокосовая стружка. Она имитирует иголки

"Ежиков" смело можно назвать произведением домашнего кондитерского искусства. Это практически, как и "Персики" со сгущенкой. В том смысле, что декор печенья требует времени и стараний.

Нужно создать "иголки" с помощью кокосовой стружки, а также "мордочку" – это будет растопленный шоколад.

Печенье "Ежики" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/

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Выпекать это печенье стали с появлением в магазинах и на рынках кокосовой стружки. Часто использовали маргарин для теста, в рецепте от t.a.orlova – сливочное масло.

Печенье "Ежики"

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 350-400 г
  • Масло сливочное – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин
  • Сахар – 100 г

Для помадки:

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  • Какао-порошок, растительное масло, вода – по 2 ст. л.
  • Сахар – 2-3 ст. л

Для декора:

  • Кокосовая стружка

Как приготовить:

  1. Размягченное сливочное масло, ванилин, яйцо и сахар взбить миксером. Частями добавить просеянную муку. Тесто должно получится гладким и не липнуть к рукам. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  2. Тесто разделить на части, скатать шарики, а из них сделать заготовки в форме ежа.
  3. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах. Когда печенье слегка подрумянится, достать из духовки и дать остыть.
  4. Для помадки в сотейнике соединить сахар, какао, растительное масло и воду. На медленном огне довести до кипения и готовить, помешивая, пока помадка не загустеет. Дать остыть.
  5. Печенье обмакнуть "спинкой" в помадку и посыпать кокосовой стружкой. С помощью палочки нарисовать "глаза" и "нос", дать помадке застыть.