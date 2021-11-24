Фигурное печенье "Ежики" – рецепт мегапопулярной выпечки 1990-ых

"Ежиков" смело можно назвать произведением домашнего кондитерского искусства. Это практически, как и "Персики" со сгущенкой. В том смысле, что декор печенья требует времени и стараний.
Нужно создать "иголки" с помощью кокосовой стружки, а также "мордочку" – это будет растопленный шоколад.
Печенье "Ежики" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/
Выпекать это печенье стали с появлением в магазинах и на рынках кокосовой стружки. Часто использовали маргарин для теста, в рецепте от t.a.orlova – сливочное масло.
Печенье "Ежики"
Ингредиенты для теста:
- Мука – 350-400 г
- Масло сливочное – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Ванилин
- Сахар – 100 г
Для помадки:
- Какао-порошок, растительное масло, вода – по 2 ст. л.
- Сахар – 2-3 ст. л
Для декора:
- Кокосовая стружка
Как приготовить:
- Размягченное сливочное масло, ванилин, яйцо и сахар взбить миксером. Частями добавить просеянную муку. Тесто должно получится гладким и не липнуть к рукам. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Тесто разделить на части, скатать шарики, а из них сделать заготовки в форме ежа.
- Выпекать 20-25 минут при 180 градусах. Когда печенье слегка подрумянится, достать из духовки и дать остыть.
- Для помадки в сотейнике соединить сахар, какао, растительное масло и воду. На медленном огне довести до кипения и готовить, помешивая, пока помадка не загустеет. Дать остыть.
- Печенье обмакнуть "спинкой" в помадку и посыпать кокосовой стружкой. С помощью палочки нарисовать "глаза" и "нос", дать помадке застыть.