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Фігурне печиво "Їжачки" – рецепт мегапопулярної випічки 1990-х

Ірина Маслова
24 листопада, 10:15
Потрібно пісочне тісто, з якого легко сформувати "їжачків". Для декору готували шоколадну помадку, на неї кріпиться кокосова стружка. Вона імітує голки

"Їжачків" сміливо можна назвати витвором домашнього кондитерського мистецтва. Це практично, як і "Персики" зі згущеним молоком. У тому сенсі, що декор печива потребує часу та старань.

Треба створити "голки" за допомогою кокосової стружки, а також "мордочку" – це буде розтоплений шоколад.

Печиво "Їжачки" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/

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Випікати це печиво стали з появою в магазинах та на ринках кокосової стружки. Часто використовували маргарин для тіста, у рецепті від t.a.orlova – вершкове масло.

Печиво "Їжачки"

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно – 350-400 г
  • Масло вершкове – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Ванілін
  • Цукор – 100 г

Для помадки:

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  • Какао-порошок, олія, вода – по 2 ст. л.
  • Цукор – 2-3 ст. л

Для декору:

  • Кокосова стружка

Як приготувати:

  1. Розм'якшене вершкове масло, ванілін, яйце та цукор збити міксером. Частками додати просіяне борошно. Тісто має бути гладким і не липнути до рук. Загорнути у плівку та відправити в холодильник на 30 хвилин.
  2. Тісто розділити на частини, скачати кульки, а з них зробити заготівлі у формі їжака.
  3. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів. Коли печиво трохи підрум'яниться, дістати з духовки і дати охолонути.
  4. Для помадки в сотейнику з'єднати цукор, какао, олію та воду. На повільному вогні довести до кипіння і готувати, помішуючи, доки помадка не загусне. Дати охолонути.
  5. Печиво вмочити "спинкою" в помадку та посипати кокосовою стружкою. За допомогою палички намалювати "очі" та "ніс", дати помадці застигнути.