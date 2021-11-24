Фігурне печиво "Їжачки" – рецепт мегапопулярної випічки 1990-х

"Їжачків" сміливо можна назвати витвором домашнього кондитерського мистецтва. Це практично, як і "Персики" зі згущеним молоком. У тому сенсі, що декор печива потребує часу та старань.

Треба створити "голки" за допомогою кокосової стружки, а також "мордочку" – це буде розтоплений шоколад.

Печиво "Їжачки" / Фото: instagram.com/t.a.orlova/

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Випікати це печиво стали з появою в магазинах та на ринках кокосової стружки. Часто використовували маргарин для тіста, у рецепті від t.a.orlova – вершкове масло.

Печиво "Їжачки"

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 350-400 г

Масло вершкове – 200 г

Яйце – 1 шт.

Ванілін

Цукор – 100 г

Для помадки:

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Какао-порошок, олія, вода – по 2 ст. л.

Цукор – 2-3 ст. л

Для декору:

Кокосова стружка

Як приготувати: