Фраппучино не хуже, чем в модной кофейне – рецепт на завтрак (фото)

Этот напиток подойдет только для тех, кто пьет кофе в чистом виде, но и не против напитков на его основе. Один из них – бамбл-кофе, для него нужен апельсиновый сок.

Фраппучино – смесь капучино и фраппе, его подают в высоком стакане со сливками, мороженым, карамелью.

Как приготовить фраппучино на завтрак

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Перед тем, как выливать готовый напиток, емкость для него нужно хорошо охладить, сделайте это с помощью морозильной камеры. Рецепт от coffeeaffection.com.

Фраппучино, рецепт на завтрак

Ингредиенты:

лед;

1 чашка эспрессо или кофе;

100 мл молока;

сахар или подсластитель;

взбитые сливки, карамельный соус, тертый шоколад.

Как приготовить:

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Приготовьте кофе по своему проверенному рецепту. Смешайте в блендере или вручную лед, кофе, молоко, подсластитель. Перелейте напиток в охлажденную кружку. Добавьте взбитые сливки и дополнительные топпинги.

Обязательно попробуйте банановый кофе с неожиданным вкусом.