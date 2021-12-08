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Голландский рулет с ветчиной и сыром – готовим на завтрак и берем на работу

Ирина Маслова
8 декабря, 07:02
Приготовить его максимально просто – нужно нарезать ингредиенты для начинки, выложить слоями, сформировать рулет и запекать около получаса

Свои особенные рулеты есть в каждой стране. К примеру, в Эстонии любят максимально мясной "Длинный мальчик", этот же рулет с ветчиной, сыром, помидорами называют голландским.

Особых сложностей с ним нет – нужно нарезать продукты для начинки, красиво выложить слоями и запечь это в слоеном тесте.

Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/iamcookru/

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На странице iamcookru перед запеканием советуют украсить рулет кунжутом.

Рулет из слоеного теста с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 г
  • Ветчина – 300 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Помидоры черри – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кунжут – по желанию
  • Горчица – 1-2 ст. л.
  • Мука

Как приготовить:

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  1. Пласт слоеного теста раскатать толщиной 3-4 мм и переложить на противень. Смазать горчицей.
  2. Мелко порубить ветчину, выложить на тесто. Присыпать тертым сыром, добавить мелко рубленные маринованные огурцы.
  3. У помидоров удалить сердцевину и выложить следующим слоем на тесто.
  4. Сформировать рулет и скрепить края, положить заготовку швом вниз. Смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
  5. Выпекать около 30 минут при 190 градусах.