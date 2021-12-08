Голландський рулет з шинкою та сиром – готуємо на сніданок та беремо на роботу

Свої особливі рулети є в кожній країні. Наприклад, в Естонії люблять максимально м'ясний "Довгий хлопчик", цей же рулет із шинкою, сиром, помідорами називають голландським.

Особливих складнощів з ним немає – потрібно нарізати продукти для начинки, гарно викласти шарами та запекти це в листковому тісті.

Рулет з листкового тіста з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/

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На сторінці iamcookru перед запіканням радять прикрасити рулет кунжутом.

Рулет з листкового тіста ыз шинкою та сиром

Інгредієнти:

Тісто листкове – 500 г

Шинка – 300 г

Сир твердий – 100 г

Огірки мариновані -– 2 шт.

Помідори чері – 100 г

Яйце – 1 шт.

Кунжут – за бажанням

Гірчиця – 1-2 ст. л.

Борошно

Як приготувати:

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