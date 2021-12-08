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Голландський рулет з шинкою та сиром – готуємо на сніданок та беремо на роботу

Ірина Маслова
8 грудня, 07:02
Приготувати його максимально просто – потрібно нарізати інгредієнти для начинки, викласти шарами, сформувати рулет і запікати близько пів години

Свої особливі рулети є в кожній країні. Наприклад, в Естонії люблять максимально м'ясний "Довгий хлопчик", цей же рулет із шинкою, сиром, помідорами називають голландським.

Особливих складнощів з ним немає – потрібно нарізати продукти для начинки, гарно викласти шарами та запекти це в листковому тісті.

Рулет з листкового тіста з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/

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На сторінці iamcookru перед запіканням радять прикрасити рулет кунжутом.

Рулет з листкового тіста ыз шинкою та сиром

Інгредієнти:

  • Тісто листкове – 500 г
  • Шинка – 300 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Огірки мариновані -– 2 шт.
  • Помідори чері – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Кунжут – за бажанням
  • Гірчиця – 1-2 ст. л.
  • Борошно

Як приготувати:

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  1. Пласт листкового тіста розкочати завтовшки 3-4 мм і перекласти на деко. Змастити гірчицею.
  2. Дрібно порубати шинку, викласти на тісто. Присипати тертим сиром, додати дрібно рубані мариновані огірки.
  3. У помідорів видалити серцевину і викласти наступним шаром на тісто.
  4. Сформувати рулет та скріпити краї, покласти заготывлю швом униз. Змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
  5. Випікати близько 30 хвилин за 190 градусів.