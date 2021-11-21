Голубцы по-турецки – чем отличаются от наших и как легко их приготовить

Главная отличительная черта турецких голубцов – размер. Они действительно маленькие и больше квадратной формы.
Лук для в фарша режется крупно, из особенных специй – паприка, тмин и острый перец.
Голубцы по-турецки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/
После формовки турецкие голубцы отправляются запекаться в томатном соусе. В рецепте канала GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запеканием голубцы поливают соевым соусом.
И чтобы голубцы получились действительно вкусными – эти 9 лайфхаков должны пригодиться.
Голубцы по-турецки
Ингредиенты:
- 600 г фарша;
- 2 мелко нарезанные луковицы;
- яйцо;
- 2 ч. л. соли;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. панировочных сухарей;
- по 1 ч. л. паприки, тимьяна, чили, черного перца;
- 4 зуб. чеснока;
- петрушка, капуста.
Для соуса:
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 2 зуб. чеснока;
- 1 ст. л. соли:
- по 1 ч. л. тимьяна, паприки;
- 3 стакана воды;
- 1 ст. л. пасты чили или острый перец (по желанию).
Как приготовить:
- Фарш соединить с луком, сухарями, тертым чесноком и нарезанной петрушкой. Добавить растительное масло, яйцо и тщательно перемешать.
- Руки смазать в растительном масле и сформировать небольшие круглые лепешки из фарша.
- Листья капусты отварить в подсоленной воде около 30 минут на сильном огне. Остудить.
- Отрезать жесткую часть листьев и сформировать голубцы.
- Разогреть на сковороде масло и обжарить голубцы с обеих сторон. Выложить в глубокую емкость для запекания.
- Для соуса чеснок натереть к томатной пасте, добавить специи, воду и перемешать венчиком.
- Залить голубцы соусом и запекать 50 минут при 200 градусах.