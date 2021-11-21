Голубцы по-турецки – чем отличаются от наших и как легко их приготовить

Главная отличительная черта турецких голубцов – размер. Они действительно маленькие и больше квадратной формы.

Лук для в фарша режется крупно, из особенных специй – паприка, тмин и острый перец.

Голубцы по-турецки / Фото: instagram.com/bhaatdaal/

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После формовки турецкие голубцы отправляются запекаться в томатном соусе. В рецепте канала GÜLSÜMÜN SARAYI TV перед запеканием голубцы поливают соевым соусом.

И чтобы голубцы получились действительно вкусными – эти 9 лайфхаков должны пригодиться.

Голубцы по-турецки

Ингредиенты:

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600 г фарша;

2 мелко нарезанные луковицы;

яйцо;

2 ч. л. соли;

4 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. панировочных сухарей;

по 1 ч. л. паприки, тимьяна, чили, черного перца;

4 зуб. чеснока;

петрушка, капуста.

Для соуса:

2 ст. л. томатной пасты;

2 зуб. чеснока;

1 ст. л. соли:

по 1 ч. л. тимьяна, паприки;

3 стакана воды;

1 ст. л. пасты чили или острый перец (по желанию).

Как приготовить: