Гомбовцы закарпатские – рецепт крупных творожных шариков

Некоторые кулинарные историки считают, что гомбовцы берут свое начало от древних китайских паровых булочек бао.
Считается, что преобразили их в Венгрии, такими они попали на Закарпатье и стали главным десертом региона.
Гомбовцы из творога / Фото: Depositphotos
По сути, это ленивые вареники из творога, только круглые. Но лишь на Закарпатье они подаются с хрустящей посыпкой из сливочного масла, сахара и панировочных сухарей.
Автор этих гомбовцев – pate_in_ua – советует брать обычный творог, не зернистый.
Гомбовцы
Гомбовцы / Фото: instagram.com/pate_in_ua/
Ингредиенты:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- 50 г манки;
- 1-2 ст. л. муки;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г панировочных сухарей;
- 5-6 ст. л. сахара;
- 1/2 пакетика ванильного сахара;
- корица – по желанию.
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Как приготовить:
- Тщательно перемешать творог с яйцом, манкой, просеянной мукой, небольшим количеством сахара и ванилином.
- Сформировать шарики из одной столовой ложки творожной массы. На этом этапе можно добавлять начинку.
- Для посыпки растопить сливочное масло, добавить сахар, корицу и сухари. Обжарить до растворения сахара. Снять с огня.
- Гомбовцы отварить в кипящей воде, отложить на дуршлаг через минуту после того, как всплывут на поверхность.
- Теплые гомбовцы обвалять в посыпке.