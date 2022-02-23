Гомбовцы закарпатские – рецепт крупных творожных шариков

Некоторые кулинарные историки считают, что гомбовцы берут свое начало от древних китайских паровых булочек бао.

Считается, что преобразили их в Венгрии, такими они попали на Закарпатье и стали главным десертом региона.

Гомбовцы из творога / Фото: Depositphotos

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По сути, это ленивые вареники из творога, только круглые. Но лишь на Закарпатье они подаются с хрустящей посыпкой из сливочного масла, сахара и панировочных сухарей.

Автор этих гомбовцев – pate_in_ua – советует брать обычный творог, не зернистый.

Гомбовцы

Гомбовцы / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

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Ингредиенты:

300 г творога;

1 яйцо;

50 г манки;

1-2 ст. л. муки;

50 г сливочного масла;

50 г панировочных сухарей;

5-6 ст. л. сахара;

1/2 пакетика ванильного сахара;

корица – по желанию.

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Как приготовить:

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