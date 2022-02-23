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Гомбовцы закарпатские – рецепт крупных творожных шариков

Ирина Маслова
23 февраля, 08:19
Начинку берите на свое усмотрение. Это могут быть ягоды или джем. Для максимальной нежности творога, его можно взбить блендером или протереть через сито

Некоторые кулинарные историки считают, что гомбовцы берут свое начало от древних китайских паровых булочек бао.

Считается, что преобразили их в Венгрии, такими они попали на Закарпатье и стали главным десертом региона.

Гомбовцы из творога / Фото: Depositphotos

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По сути, это ленивые вареники из творога, только круглые. Но лишь на Закарпатье они подаются с хрустящей посыпкой из сливочного масла, сахара и панировочных сухарей.

Автор этих гомбовцев – pate_in_ua – советует брать обычный творог, не зернистый.

Гомбовцы

Гомбовцы / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

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Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 50 г манки;
  • 1-2 ст. л. муки;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 г панировочных сухарей;
  • 5-6 ст. л. сахара;
  • 1/2 пакетика ванильного сахара;
  • корица – по желанию.

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Как приготовить:

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  1. Тщательно перемешать творог с яйцом, манкой, просеянной мукой, небольшим количеством сахара и ванилином.
  2. Сформировать шарики из одной столовой ложки творожной массы. На этом этапе можно добавлять начинку.
  3. Для посыпки растопить сливочное масло, добавить сахар, корицу и сухари. Обжарить до растворения сахара. Снять с огня.
  4. Гомбовцы отварить в кипящей воде, отложить на дуршлаг через минуту после того, как всплывут на поверхность.
  5. Теплые гомбовцы обвалять в посыпке.