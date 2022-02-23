Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Гомбовці закарпатські – рецепт крупних сирних кульок

Ірина Маслова
23 лютого, 08:19
Начинку беріть за своїм смаком. Це можуть бути ягоди або джем. Для максимальної ніжності сиру його можна збити блендером або протерти через сито

Деякі кулінарні історики важають, що гомбовці беруть свій початок від стародавніх китайських парових булочок бао.

Вважається, що змін вони зазнали в Угорщині, такими потрапили на Закарпаття та стали головним десертом регіону.

Гомбовці з сиру / Фото: Depositphotos

Реклама

По суті, це ліниві вареники із сиру, тільки круглі. І тільки на Закарпатті вони подаються з хрумким посипанням з вершкового масла, цукру і панірувальних сухарів.

Автор цих гомбовців – pate_in_ua – радить брати звичайний сир, не зернистий.

Гомбовці

Гомбовці / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

Реклама

Інгредієнти:

  • 300 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 50 г манки;
  • 1-2 ст. л. борошна;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 г панірувальних сухарів;
  • 5-6 ст. л. цукру;
  • 1/2 пакетика ванільного цукру;
  • кориця – за бажанням.

Рецепт української страви – шпундри – з буряком та м'ясом знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Ретельно перемішати сир з яйцем, манкою, просіяним борошном, невеликою кількістю цукру і ваніліном.
  2. Сформувати кульки з однієї столової ложки сирної маси. На цьому етапі можна додавати начинку.
  3. Для посипання розтопити вершкове масло, додати цукор, корицю та сухарі. Обсмажити до розчинення цукру. Зняти з вогню.
  4. Гомбовці відварити в окропі, відкласти на друшляк за хвилину після того, як спливуть на поверхню.
  5. Теплі гомбовці обваляти у посипанні.