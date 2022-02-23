Гомбовці закарпатські – рецепт крупних сирних кульок

Деякі кулінарні історики важають, що гомбовці беруть свій початок від стародавніх китайських парових булочок бао.

Вважається, що змін вони зазнали в Угорщині, такими потрапили на Закарпаття та стали головним десертом регіону.

Гомбовці з сиру / Фото: Depositphotos

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По суті, це ліниві вареники із сиру, тільки круглі. І тільки на Закарпатті вони подаються з хрумким посипанням з вершкового масла, цукру і панірувальних сухарів.

Автор цих гомбовців – pate_in_ua – радить брати звичайний сир, не зернистий.

Гомбовці

Гомбовці / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

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Інгредієнти:

300 г сиру;

1 яйце;

50 г манки;

1-2 ст. л. борошна;

50 г вершкового масла;

50 г панірувальних сухарів;

5-6 ст. л. цукру;

1/2 пакетика ванільного цукру;

кориця – за бажанням.

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Як приготувати:

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