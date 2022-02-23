Гомбовці закарпатські – рецепт крупних сирних кульок

Деякі кулінарні історики важають, що гомбовці беруть свій початок від стародавніх китайських парових булочок бао.
Вважається, що змін вони зазнали в Угорщині, такими потрапили на Закарпаття та стали головним десертом регіону.
Гомбовці з сиру / Фото: Depositphotos
По суті, це ліниві вареники із сиру, тільки круглі. І тільки на Закарпатті вони подаються з хрумким посипанням з вершкового масла, цукру і панірувальних сухарів.
Автор цих гомбовців – pate_in_ua – радить брати звичайний сир, не зернистий.
Гомбовці
Гомбовці / Фото: instagram.com/pate_in_ua/
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 1 яйце;
- 50 г манки;
- 1-2 ст. л. борошна;
- 50 г вершкового масла;
- 50 г панірувальних сухарів;
- 5-6 ст. л. цукру;
- 1/2 пакетика ванільного цукру;
- кориця – за бажанням.
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Як приготувати:
- Ретельно перемішати сир з яйцем, манкою, просіяним борошном, невеликою кількістю цукру і ваніліном.
- Сформувати кульки з однієї столової ложки сирної маси. На цьому етапі можна додавати начинку.
- Для посипання розтопити вершкове масло, додати цукор, корицю та сухарі. Обсмажити до розчинення цукру. Зняти з вогню.
- Гомбовці відварити в окропі, відкласти на друшляк за хвилину після того, як спливуть на поверхню.
- Теплі гомбовці обваляти у посипанні.