Греческая запеканка сфугато – похожа на суфле, готовится с цукини (фото)

Греция славится своими овощными блюдами, причем очень необычными с оригинальным способом приготовления. Не упустите возможность попробовать скордалью, картофельный паштет к рыбе или мясу.

А вот в чем Греция преуспела, так это в самых разных запеканках. Сфугато – это киприотское творение, там тоже обожают цукини и запекают их с фаршем.

Сфугато - рецепт греческой запеканки

Реклама

В рецепте vkussnova цукини натираются, обжариваются с фаршем, а потом запекаются под сметанной заливкой.

Запеканка сфугато с цукини и фаршем

Запеканка сфугато с цукини и фаршем / Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты:

Реклама

1 кг молодых цукини;

2 средних луковицы;

5 ст. л. оливкового масла;

1 небольшой пучок зеленого лука;

600 г говяжьего фарша;

1 отварная картофелина;

1 ст. л. мелко нарезанной мяты

2 ст. л. мелко нарезанной петрушки

50 мл сливок или сметаны;

300 г тертого твердого сыра;

соль, перец.

Как приготовить:

Цукини натереть крупно и посолить. Оставить на 10-15 минут, отжать сок. Лук нарезать мелко и обжарить на оливковом масле 2-3 минуты. Добавить нарезанный зеленый лук и фарш, готовить 7-8 минут. Отварной картофель почистить, измельчить вилкой. Добавить к фаршу цукини, картофель, мяту и петрушку. Тушить около 10 минут. Добавить специи, перемешать и слегка остудить. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для запекания оливковым маслом. Сливки или сметану соединить с сыром. Фарш с овощами выложить в форму, залить смесью сыра и сливок, запекать около 15 минут до золотистой корочки. Подавайте сфугато горячей.

И еще один рецепт из греческой кухни – фасолевого пюре фавы – читайте здесь.