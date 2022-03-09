Как приготовить греческую фаву, пюре из гороха – простой рецепт закуски

Оказывается, горох любят готовить не только у нас. В странах Скандинавии, в частности Дании, готовят гороховый суп с копченым мясом. Причем это старая традиция, которой придерживаются именно по четвергам.
На греческой Сардинии из гороха готовят фаву, она очень перекликается с ближневосточным хумусом.
Желательно иметь под рукой тимьян и сок лимона. Подавать фаву стоит с каперсами или оливками и луком.
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В процессе варки снимайте пену, которая образовывается на поверхности.
Рецепт с сайта Мygreekdish.com.
Гороховое пюре фава
Ингредиенты:
- 500 г желтого колотого гороха;
- 3 красные луковицы или обычные, крупно нарезанные;
- 2 зубчика чеснока, нарезать;
- 1 л теплой воды;
- сок 2 лимонов;
- 40 г оливкового или растительного масла;
- тимьян;
- соль и перец.
Здесь узнаете, как сделать еще одно греческое блюда – лаханоризо – из капусты и риса.
Как приготовить:
- Промойте колотый горох большим количеством воды.
- Нагрейте большую кастрюлю на среднем огне; добавьте 2-3 столовые ложки оливкового или растительного масла, нарезанный лук, чеснок и немного тимьяна и обжарьте.
- Как только лук станет золотистым, добавьте горох и перемешайте. Влейте теплую воду и оливковое масло, убавьте огонь до среднего и хорошо приправьте солью и перцем.
- Варите под крышкой около 40-50 минут, пока горох не станет густым и кашеобразным.
- В конце добавьте лимонный сок и измельчите в блендере до состояния пюре.
- Подавайте фаву, сбрызнув оливковым маслом, столовой ложкой нарезанного кубиками лука и каперсами или оливками, зеленью.