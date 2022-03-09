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Как приготовить греческую фаву, пюре из гороха – простой рецепт закуски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 марта, 08:16
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В Греции фаву готовят так: сначала обжаривается лук со специями, потом добавляется горох, он заливается водой и варится
Гороховое пюре фава
Гороховое пюре фава / Фото: instagram.com/apronandwhisk

Оказывается, горох любят готовить не только у нас. В странах Скандинавии, в частности Дании, готовят гороховый суп с копченым мясом. Причем это старая традиция, которой придерживаются именно по четвергам.

На греческой Сардинии из гороха готовят фаву, она очень перекликается с ближневосточным хумусом.

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Желательно иметь под рукой тимьян и сок лимона. Подавать фаву стоит с каперсами или оливками и луком.

В процессе варки снимайте пену, которая образовывается на поверхности.

Рецепт с сайта Мygreekdish.com.

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Гороховое пюре фава

Гороховое пюре фава
Гороховое пюре фава / Фото: www.mygreekdish.com

Ингредиенты:

  • 500 г желтого колотого гороха;
  • 3 красные луковицы или обычные, крупно нарезанные;
  • 2 зубчика чеснока, нарезать;
  • 1 л теплой воды;
  • сок 2 лимонов;
  • 40 г оливкового или растительного масла;
  • тимьян;
  • соль и перец.

Здесь узнаете, как сделать еще одно греческое блюда – лаханоризо – из капусты и риса.

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Как приготовить:

  1. Промойте колотый горох большим количеством воды.
  2. Нагрейте большую кастрюлю на среднем огне; добавьте 2-3 столовые ложки оливкового или растительного масла, нарезанный лук, чеснок и немного тимьяна и обжарьте.
  3. Как только лук станет золотистым, добавьте горох и перемешайте. Влейте теплую воду и оливковое масло, убавьте огонь до среднего и хорошо приправьте солью и перцем.
  4. Варите под крышкой около 40-50 минут, пока горох не станет густым и кашеобразным.
  5. В конце добавьте лимонный сок и измельчите в блендере до состояния пюре.
  6. Подавайте фаву, сбрызнув оливковым маслом, столовой ложкой нарезанного кубиками лука и каперсами или оливками, зеленью.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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