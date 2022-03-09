Як приготувати грецьку фаву, пюре з гороху – простий рецепт закуски

У Греції фаву готують так: спочатку обсмажується цибуля зі спеціями, потім додається горох, він заливається водою та вариться

Горохове пюре фава / Фото: instagram.com/apronandwhisk

Виявляється, горох люблять готувати не лише у нас. У країнах Скандинавії, зокрема Данії, готують гороховий суп з копченим м'ясом. Причому це давня традиція, якої дотримуються саме по четвергах.

На грецькій Сардинії з гороху готують фаву, вона дуже перегукується з близькосхідним хумусом.

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Бажано мати під рукою чебрець і сік лимона. Подавати фаву варто з каперсами або оливками та цибулею.

У процесі варіння знімайте піну, що утворюється на поверхні.

Рецепт із сайту Мygreekdish.com.

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Горохове пюре фава

Горохове пюре фава / Фото: www.mygreekdish.com

Інгредієнти:

500 г жовтого колотого гороху;

3 червоні цибулини або звичайні, крупно нарізані;

2 зубчики часнику, нарізати;

1 л теплої води;

сік 2 лимонів;

40 г оливкової або соняшникової олії ;

чебрець;

сіль і перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити ще одну грецьку страву – лаханоризо – з капусти та рису.

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Як приготувати: