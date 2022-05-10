Гречка по-купечески для очень быстрого ужина, нужен любой фарш

Когда есть гречка и еще несколько самых простых и недорогих ингредиентов, к ужину можно приготовить много простых, но интересных блюд.
Один из вариантов – сочные котлеты с грибами, второй – гречка с фаршем, луком и морковью. Автор рецепта назвала ее гречкой по-купечески. Правильно готовить со свининой, в нашем случае используется смешанный фарш.
Простой рецепт гречки по-купечески / Фото: Depositphotos
Ольга Матвей предлагает взять две луковицы, но вообще советует лука не жалеть, так гречка будет максимально сочной.
Гречка по-купечески
Гречка по-купечески / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- гречка – 250 г;
- фарш ассорти – 400 г;
- лук – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- итальянские травы – 1 ч. л.;
- паприка – по вкусу;
- кетчуп – 100 г;
- чеснок – по вкусу;
- зелень.
Если не любите мясо на ужин, приготовьте рассыпчатую гречку с овощами.
Как приготовить:
- Нарезать лук и обжарить. Когда лук станет прозрачным, добавить тертую морковь. Добавить немного растительного масла. Готовить несколько минут. Добавить соль, перец.
- Добавить фарш и перемешать. Всыпать специи, измельченный чеснок и кетчуп. Готовить под закрытой крышкой до полуготовности фарша, помешивая.
- Гречку хорошо промыть под проточной водой. Добавить в сковороду. Влить воду в пропорции 1:2.
- Уменьшить огонь, довести до вкуса солью. Готовить под закрытой крышкой до готовности гречки. Украсить зеленью при подаче.
Как готовит гречку по-купечески автор рецепта – смотрите в видео.
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