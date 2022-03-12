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Легкий ужина за 30 минут – рецепт рассыпчатой гречки с овощами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 марта, 18:01
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Гречку нужно промыть и слегка обсушить в дуршлаге. Она попадет в растительное масло со специями, зальется водой и будет готовиться в сковороде
Гречотто с грибами
Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

Если в шкафу есть гречка, то ужином мы обеспечены. Это больше легкий ужин, гречка будет тушиться на сковороде вместе с обжаренными луком и морковью.

При наличии грибов, любых, можно приготовить гречотто – это блюдо итальянской кухни.

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Лучшие специи для гречки, что ниже, – куркума, копченая паприка и сухая горчица.

Рецепт с канала Алена Митрофанова.

Гречка с овощами

Гречка с овощами
Гречка с овощами / Фото: Алена Митрофанова

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Ингредиенты:

  • 1 большая луковица;
  • 1-2 моркови;
  • 200 г гречки;
  • 2 стакана горячей воды;
  • 2-3 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • зира, куркума, паприка, сухая горчица, соль.

Здесь узнаете о неожиданном применении гречки – ее можно приготовить на завтрак вместе с яблоками.

Как приготовить:

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  1. Обжарить нарезанный лук до легкой золотистости. Добавить тертую морковь и обжарить 3-4 минуты.
  2. В другую сковороду налить 3 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. сливочного масла. Когда масло растает, добавить любимые специи.
  3. Добавить промытую и слегка обсушенную гречку. Обжарить гречку в масле в течение нескольких минут, хорошо перемешивая.
  4. Добавить лук и морковь, перемешать. Разровнять лопаткой и вылить горячую воду. Посолить.
  5. Готовить на небольшом огне под крышкой 20-25 минут.

Как готовится этот ужин – смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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