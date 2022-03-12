Легка вечеря за 30 хвилин – рецепт розсипчастої гречки з овочами

Якщо у шафі є гречка, то вечерею ми забезпечені. Це більше легка вечеря, гречка тушкуватиметься на сковороді разом з обсмаженою цибулею і морквою.
За наявності грибів, будь-яких, можна приготувати гречото – це страва італійської кухні.
Найкращі спеції для гречки, що нижче, – куркума, копчена паприка та суха гірчиця. Ще потрібне вершкове масло, його беріть за бажанням.
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Рецепт з каналу Альона Митрофанова.
Гречка з овочами
Інгредієнти:
- 1 велика цибулина;
- 1-2 моркви;
- 200 г гречки;
- 2 склянки гарячої води;
- 2-3 ст. л. олії;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- зіра, куркума, паприка, суха гірчиця, сіль.
Тут дізнаєтеся про несподіване застосування гречки – її можна приготувати на сніданок разом з яблуками.
Як приготувати:
- Обсмажити нарізану цибулю до легкої золотавості. Додати терту моркву та обсмажити 3-4 хвилини.
- В іншу сковороду налити 3 ст. л. олії та 1 ст. л. вершкового масла. Коли олія розтане, додати улюблені спеції.
- Додати промиту та злегка обсушену гречку. Обсмажити гречку в олії впродовж кількох хвилин, добре перемішуючи.
- Додати цибулю та моркву, перемішати. Розрівняти лопаткою та вилити гарячу воду. Посолити.
- Готувати на маленькому вогні під кришкою 20-25 хвилин.
Як готується ця вечеря – дивіться у відео.