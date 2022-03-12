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Легка вечеря за 30 хвилин – рецепт розсипчастої гречки з овочами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 березня, 18:01
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Гречку потрібно промити і злегка обсушити в друшляку. Вона потрапить в олію зі спеціями, заллється водою і готуватиметься у сковороді
Гречото з грибами
Гречото з грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

Якщо у шафі є гречка, то вечерею ми забезпечені. Це більше легка вечеря, гречка тушкуватиметься на сковороді разом з обсмаженою цибулею і морквою.

За наявності грибів, будь-яких, можна приготувати гречото – це страва італійської кухні.

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Найкращі спеції для гречки, що нижче, – куркума, копчена паприка та суха гірчиця. Ще потрібне вершкове масло, його беріть за бажанням.

Рецепт з каналу Альона Митрофанова.

Гречка з овочами

Гречка з овочами
Гречка з овочами / Фото: Алена Митрофанова

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Інгредієнти:

  • 1 велика цибулина;
  • 1-2 моркви;
  • 200 г гречки;
  • 2 склянки гарячої води;
  • 2-3 ст. л. олії;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • зіра, куркума, паприка, суха гірчиця, сіль.

Тут дізнаєтеся про несподіване застосування гречки – її можна приготувати на сніданок разом з яблуками.

Як приготувати:

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  1. Обсмажити нарізану цибулю до легкої золотавості. Додати терту моркву та обсмажити 3-4 хвилини.
  2. В іншу сковороду налити 3 ст. л. олії та 1 ст. л. вершкового масла. Коли олія розтане, додати улюблені спеції.
  3. Додати промиту та злегка обсушену гречку. Обсмажити гречку в олії впродовж кількох хвилин, добре перемішуючи.
  4. Додати цибулю та моркву, перемішати. Розрівняти лопаткою та вилити гарячу воду. Посолити.
  5. Готувати на маленькому вогні під кришкою 20-25 хвилин.

Як готується ця вечеря – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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