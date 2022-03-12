Легка вечеря за 30 хвилин – рецепт розсипчастої гречки з овочами

Гречку потрібно промити і злегка обсушити в друшляку. Вона потрапить в олію зі спеціями, заллється водою і готуватиметься у сковороді

Гречото з грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

Якщо у шафі є гречка, то вечерею ми забезпечені. Це більше легка вечеря, гречка тушкуватиметься на сковороді разом з обсмаженою цибулею і морквою.

За наявності грибів, будь-яких, можна приготувати гречото – це страва італійської кухні.

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Найкращі спеції для гречки, що нижче, – куркума, копчена паприка та суха гірчиця. Ще потрібне вершкове масло, його беріть за бажанням.

Рецепт з каналу Альона Митрофанова.

Гречка з овочами

Гречка з овочами / Фото: Алена Митрофанова

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Інгредієнти:

1 велика цибулина;

1-2 моркви;

200 г гречки;

2 склянки гарячої води;

2-3 ст. л. олії;

1 ст. л. вершкового масла;

зіра, куркума, паприка, суха гірчиця, сіль.

Тут дізнаєтеся про несподіване застосування гречки – її можна приготувати на сніданок разом з яблуками.

Як приготувати:

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Обсмажити нарізану цибулю до легкої золотавості. Додати терту моркву та обсмажити 3-4 хвилини. В іншу сковороду налити 3 ст. л. олії та 1 ст. л. вершкового масла. Коли олія розтане, додати улюблені спеції. Додати промиту та злегка обсушену гречку. Обсмажити гречку в олії впродовж кількох хвилин, добре перемішуючи. Додати цибулю та моркву, перемішати. Розрівняти лопаткою та вилити гарячу воду. Посолити. Готувати на маленькому вогні під кришкою 20-25 хвилин.

Як готується ця вечеря – дивіться у відео.