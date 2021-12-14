Гречото з печерицями – італійський погляд на нашу улюблену гречку

Якщо ви володієте нескладним мистецтвом приготування ризото, то з гречото ви впораєтеся впевнено.
Думати про те, що про "чорну кашу" відомо виключно на наших теренах, неправильно. Гречку в Італії називають сарацинським зерном, звідси і назва страви з нею – сараченото.
До речі, ризото італійці можуть готувати з перловки. Тож знову дивуватися не треба.
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Варіянтів у гречето може бути багато – до нього додають і смажений бекон, і грудинку, всілякі трави й навіть трохи білого вина замість овочевого або м'ясного бульйону.
У фудблогерки little_big_food гречето з грибами. Вона пропонує трохи переварити гречку, оскільки консистенція гречето має бути нерозсипчастою.
Гречото з грибами
Інгредієнти:
- Відварена гречка – 500 г
- Печериці – 200 г
- Цибуля – 100 г
- Вершки – 100 мл
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, перець – за смаком
- Пармезан
Як приготувати:
- Гриби нарізати і обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії. Коли гриби підсмажаться, додати нарізану цибулю та на середньому вогні тушкувати 5 хвилин.
- Влити вершки, додати рубаний часник, готувати 5 хвилин на помірному вогні.
- Додати готову гречку, перемішати. Якщо бачите, що сухувато, можна додати води. Тушкувати 5 хвилин.
- При подачі посипати тертим пармезаном.