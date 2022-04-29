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3 нескучных рецепта с любимой гречкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 10:47
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Например, для правильного питания боул с яблоками и творогом, для более сытного варианта – с чечевицей и, наконец, гречневик – сочный пирог
Новые рецепты с гречкой
Новые рецепты с гречкой / Фото: Коллаж: Сегодня

Гречка – это не только отличный гарнир, она может стать главной и даже неповторимой на тарелке.

И да, пусть и нечасто, гречку едят не только у нас. Обязательно попробуйте гречотто с шампиньонами, это итальянский рецепт.

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В рецепте фудблогера zavtrak_s_veganom к гречке нужно добавить чечевицу, подавайте с большим количеством зелени.

Гречневик – это запеканка или пирог, его автор pp_badanina добавляет подсластитель, берите сахар по вкусу.

И наконец, боул для тех, кто старается правильно питаться от foodest.by.mel. Для него нужны яблоки и натуральный йогурт.

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Боул с гречкой и яблоками

Боул с гречкой и яблоками
Боул с гречкой и яблоками / Фото: instagram.com/foodest.by.me

Ингредиенты:

  • 50 г гречки;
  • 2 яблока;
  • 1 ч. л корицы;
  • 85 г творога;
  • 60 г натурального йогурта
  • семена чиа.

Как приготовить:

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  1. Гречку отварить до готовности. Творог и йогурт соединить.
  2. Яблоки нарезать мелко и обжарить одну минуту. Добавить корицу и немного воды. Тушить еще несколько минут.
  3. В тарелку выложить гречку, рядом – творог с йогуртом и яблоки.

Как сделать котлеты без мяса на основе гречки – читайте здесь.

Гречневик с творогом

Гречневик с творогом
Гречневик с творогом / Фото: instagram.com/pp_badanina

Ингредиенты:

  • 250 г творога;
  • 3 яйца;
  • 200 г гречи;
  • 100-150 мл кефира;
  • замороженные ягоды;
  • 2 ст. л. муки;
  • сахар – по вкусу;
  • по 1 ст. л. мака, кунжута.

Как приготовить:

  1. Промытую гречку залить на 10-15 минут горячей водой.
  2. Яйца взбить, добавить творог и все остальные ингредиенты.
  3. Воду с гречки слить и добавить к творогу. Аккуратно перемешать.
  4. Выпекать в мультиварке 40 минут в режиме "Выпечка" или до готовности в духовке при 180 градусах.

Гречку также можно добавлять в омлет и даже готовить ее с яблоками – подробнее читайте в этом материале.

Гречка с чечевицей

Гречка с чечевицей
Гречка с чечевицей / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Ингредиенты:

  • по 1 репчатый лук, морковь;
  • по 100 г чечевицы и готовой гречки;
  • 1,5 ст. л. томатной пасты;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль и перец;
  • молотый кориандр;
  • смесь специй "Для мяса".

Как приготовить:

  1. На растительном масле обжарить нарезанный кубиками лук, тертую морковь и чечевицу в течение 5 минут.
  2. Добавить томатную пасту, перемешать. Добавить воду на 1,5-2 см выше чечевицы. Тушить на медленном огне до готовности чечевицы 30-40 минут.
  3. Всыпать гречку, специи. Довести до вкуса солью и перцем.
  4. Готовить под крышкой до испарения жидкости. Добавить мелко нарезанный чеснок, зелень и перемешать.

И еще один рецепт гречки с овощами найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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