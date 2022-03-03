Грибная лазанья на сковороде – самый быстрый рецепт

Классическая лазанья с мясом и болоньезе – процесс несколько кропотливый, блюдо запекается. Эта, грибная, готовится в одной сковороде.

Бешамель делать тоже не придется – молоко или сметана будет обжариваться с луком и чесноком. Если хотите более красивую корочку, отправьте лазанью на несколько минут в духовку.

Грибная лазанья / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

Грибная лазанья

Ингредиенты:

300 г грибов;

луковица;

3 зуб. чеснока;

2 ст. л. муки;

250 мл молока;

лимон;;

сыр;

50 г кефир или сметана;

листы лазаньи, разломанная пополам;

соль, перец, специи.

Рецепт турецкой ягламы, которая смело может соревноваться с лазаньей, узнаете здесь.

Реклама

Как приготовить: