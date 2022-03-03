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Грибная лазанья на сковороде – самый быстрый рецепт

Ирина Маслова
3 марта, 17:44
Желательно, чтобы сковорода была большой. Листья лазаньи, если они не поместятся, можно поломать. Бешамель готовится в этой же сковороде

Классическая лазанья с мясом и болоньезе – процесс несколько кропотливый, блюдо запекается. Эта, грибная, готовится в одной сковороде.

Бешамель делать тоже не придется – молоко или сметана будет обжариваться с луком и чесноком. Если хотите более красивую корочку, отправьте лазанью на несколько минут в духовку.

Грибная лазанья / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт с сайта Вonappetit.com.

Грибная лазанья

Ингредиенты:

  • 300 г грибов;
  • луковица;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 2 ст. л. муки;
  • 250 мл молока;
  • лимон;;
  • сыр;
  • 50 г кефир или сметана;
  • листы лазаньи, разломанная пополам;
  • соль, перец, специи.

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Как приготовить:

  1. В большой глубокой сковороде разогрейте 3 ст. л. растительного масла. Добавьте грибы и готовьте, не перемешивая, 4 минуты. Приправьте солью и готовьте, периодически помешивая, 5–7 минут. Выложите на тарелку и добавьте тимьян.
  2. Обжарьте в этой же сковороде нарезанный лук и измельченный лук. Добавьте муку и жарьте около 1 минуты.
  3. Добавьте молоко, специи по вкусу и 200 мл воды, натрите в сковороду немного цедры лимона. Готовьте 5-7 минут.
  4. Уменьшите огонь до минимума, добавьте сметану или молоко и перемешайте. Листы лазаньи поломайте и выложите в сковороду третью часть. Затем – третью часть грибов. И так далее. Сверху должны оказаться грибы.
  5. Накройте крышкой или фольгой и готовьте 15 минут. Перед подачей посыпьте тертым сыром.