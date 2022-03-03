Грибна лазанья на сковороді – найшвидший рецепт

Класична лазанья з м'ясом та болоньєзе – процес дещо кропіткий, страва запікається. Ця, грибна, готується в одній сковороді.
Бешамель робити теж не доведеться – молоко або сметана обсмажуватиметься з цибулею та часником. Якщо хочете красивішу скоринку, відправте лазанью на кілька хвилин у духовку.
Грибна лазанья / Фото: www.bonappetit.com
Рецепт із сайту Вonappetit.com.
Грибна лазанья
Інгредієнти:
- 300 г грибів;
- цибулина;
- 3 зуб. часнику;
- 2 ст. л. борошна;
- 250 мл молока;
- лимон;;
- сир;
- 50 г кефіру або сметани;
- листи лазаньї, розламані навпіл;
- сіль, перець, спеції.
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Як приготувати:
- У великій глибокій сковороді розігрійте 3 ст. л. олії. Додайте гриби і готуйте, не перемішуючи, 4 хвилини. Приправте сіллю та готуйте, періодично помішуючи, 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку і додайте чебрець.
- Обсмажте в цій же сковороді нарізану цибулю та подрібнений часник. Додайте борошно і смажте близько 1 хвилини.
- Додайте молоко, спеції за смаком та 200 мл води, натріть у сковороду трохи цедри лимона. Готуйте 5-7 хвилин.
- Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте сметану або молоко і перемішайте. Листи лазаньї поламайте і викладіть у сковороду третину. Потім – третину грибів. І так далі. Зверху мають опинитися гриби.
- Накрийте кришкою або фольгою та готуйте 15 хвилин. Перед подачею посипте тертим сиром.