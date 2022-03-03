Грибна лазанья на сковороді – найшвидший рецепт

Класична лазанья з м'ясом та болоньєзе – процес дещо кропіткий, страва запікається. Ця, грибна, готується в одній сковороді.

Бешамель робити теж не доведеться – молоко або сметана обсмажуватиметься з цибулею та часником. Якщо хочете красивішу скоринку, відправте лазанью на кілька хвилин у духовку.

Грибна лазанья / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт із сайту Вonappetit.com.

Грибна лазанья

Інгредієнти:

300 г грибів;

цибулина;

3 зуб. часнику;

2 ст. л. борошна;

250 мл молока;

лимон;;

сир;

50 г кефіру або сметани;

листи лазаньї, розламані навпіл;

сіль, перець, спеції.

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Як приготувати: