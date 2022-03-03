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Грибна лазанья на сковороді – найшвидший рецепт

Ірина Маслова
3 березня, 17:44
Бажано, щоб сковорода була великою. Листи лазаньї, якщо вони не помістяться, можна поламати. Бешамель готується у цій же сковороді

Класична лазанья з м'ясом та болоньєзе – процес дещо кропіткий, страва запікається. Ця, грибна, готується в одній сковороді.

Бешамель робити теж не доведеться – молоко або сметана обсмажуватиметься з цибулею та часником. Якщо хочете красивішу скоринку, відправте лазанью на кілька хвилин у духовку.

Грибна лазанья / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт із сайту Вonappetit.com.

Грибна лазанья

Інгредієнти:

  • 300 г грибів;
  • цибулина;
  • 3 зуб. часнику;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 250 мл молока;
  • лимон;;
  • сир;
  • 50 г кефіру або сметани;
  • листи лазаньї, розламані навпіл;
  • сіль, перець, спеції.

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Як приготувати:

  1. У великій глибокій сковороді розігрійте 3 ст. л. олії. Додайте гриби і готуйте, не перемішуючи, 4 хвилини. Приправте сіллю та готуйте, періодично помішуючи, 5-7 хвилин. Викладіть на тарілку і додайте чебрець.
  2. Обсмажте в цій же сковороді нарізану цибулю та подрібнений часник. Додайте борошно і смажте близько 1 хвилини.
  3. Додайте молоко, спеції за смаком та 200 мл води, натріть у сковороду трохи цедри лимона. Готуйте 5-7 хвилин.
  4. Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте сметану або молоко і перемішайте. Листи лазаньї поламайте і викладіть у сковороду третину. Потім – третину грибів. І так далі. Зверху мають опинитися гриби.
  5. Накрийте кришкою або фольгою та готуйте 15 хвилин. Перед подачею посипте тертим сиром.