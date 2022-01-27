Рецепт турецької яглами, яка може сміливо змагатися з лазаньєю (відео)

Шари тонкого підсмаженого тіста чергуються з ароматним та соковитим смаженим фаршем – у більшості виникне асоціація, що це практично лазанья з болоньєзе.
Можливо, але турки з цим категорично не згодні. У їхній ягламі є турецький хліб (дуже схожий на лаваш) і на нього викладається начинка.
До речі, коли розкочуватимете коржики перед смаженням, не треба прагнути ідеально круглої форми – для яглами це непринципово.
Далі по темі
Сама начинка складається з яловичого фаршу, цибулі, зеленого болгарського перцю та спецій.
Перед тим, як подавати ягламу, дайте їй трохи настоятися.
Рецепт зі сторінки турецького фудблогера enguzelsunum28. Серед його інгредієнтів є паста чилі. Її замінюємо меленим червоним перцем за смаком.
Турецька яглама
[IMAGE id= 2529471 ; title= ;]
Інгредієнти для тіста:
- 1 кг борошна;
- по 1,5 склянки теплого молока, теплої води;
- 3 ст. л. олії;
- 1 ст. л. цукру;
- 1,5 ст. л. солі;
- 1 пакет сухих дріжджів.
Для начинки:
- 600 г яловичого фаршу;
- 1 велика цибулина;
- 2 помідори;
- 4 зелені перці;
- по 1 ст. л. томатної пасти, пасти чилі;
- по 1 ч. л. чорного перцю, меленого червоного перцю, паприки, солі;
- склянка води.
А один з найвідоміших фастфудів Туреччини – це картопля кумпир. Зробити її просто у домашніх умовах.
Як приготувати:
- Для турецького хліба міксером з'єднати теплу воду, тепле молоко, сіль, цукор, дріжджі та олію. Частинами ввести борошно, перемішати, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин.
- Розділити тісто на частини, розкочати в кола та посмажити на добре розігрітій сковороді на олії. Тісто має бути тонким, але не сильно засмаженим.
- Для начинки злегка обсмажити фарш, додати дрібно нарізані цибулю та перець. Готувати кілька хвилин.
- Додати бланшировані, очищені та нарізані помідори та томатну пасту. Готувати кілька хвилин. Останніми додати склянку води та спеції, тушкувати 10 хвилин.
- Зібрати ягламу та розрізати на частини. Подавати з натуральним йогуртом та зеленню.
Весь цей процес можна побачити тут.