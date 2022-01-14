Класичний італійський рецепт лазаньї з болоньєзе та соусом бешамель (відео)

В італійській кухні гармонійно сусідять різні за складністю позиції: і швидкий ситний сільський пиріг, і лазанья, яка потребує деяких зусиль.
Цікаво, що перший її рецепт був зафіксований аж у 14-му столітті та складався з відвареного тіста, а між його шарами клалися сіль, мускатний горіх та шафран.
З часом лазанья ставала дедалі кращою та красивішою – тепер її не уявити без болоньєзе та соусу бешамель.
Далі по темі
Цікаво, до болоньєзе чимало італійців кладуть трохи кореня або стебла селери.
Серед інгредієнтів у цьому рецепті є свіжі помідори, а також томати у власному соку або томатний соус.
Лазанья – класичний рецепт
Інгредієнти:
- Лазанья (суха паста) – 1 пачка
- Моцарела – 300 г
- Петрушка – 5 г
Соус болоньєзе:
- М'ясний фарш – 600 г
- Помідори – 2 шт.
- Томати у власному соку – 300 г
- Цибуля – 40 г
- Часник – 2 зуб.
- Сіль, перець – за смаком
Соус бешамель:
- Молоко – 500 г
- Масло вершкове, борошно – по 1 ст. л.
- Сіль, мускатний горіх – за смаком
Шанувальникам італійської кухні варто спробувати приготувати перлину макаронного мистецтва – ніжну пасту Папи Римського.
Як приготувати:
- Для болоньєзе дрібно нарубати цибулю та часник. На добре розігрітій оливковій олії злегка обсмажити цибулю та часник.
- Додати фарш та обсмажити 3-4 хвилини. Нарізати помідори та додати до фаршу. Ретельно перемішати, злегка обсмажити та додати сіль та перець. Щоб усунути кислоту з томатів, прибрати вогонь до повільного і готувати 30-40 хвилин.
- Для соусу бешамель молоко довести до кипіння. Відставити. Розтопити вершкове масло та додати борошно, злегка обсмажити. Готувати, доки не з'явиться запах горіха та колір пряженого молока.
- Додати молоко, ретельно перемішуючи вінчиком. Додати сіль та мускатний горіх. Готувати 5 хвилин, зняти з вогню. За бажанням процідити бешамель через сито.
- Натерти моцарелу. Дно форми змастити соусом бешамель. Викласти лазанью, змастити соусом, потім – болоньєзе та шар сиру. І так далі. Останній шар – бешамель та моцарела.
- Розігріти духовку до 200 градусів та запікати 7 хвилин. Знизити температуру до 150 градусів та запікати ще 35 хвилин. Перед подачею лазанья має охолонути впродовж 15-20 хвилин.
Усі деталі процесу приготування лазаньї за класичним рецептом дивіться у відео.