Рецепт картоплі кумпир – найситнішого турецького фастфуду

Картопля потрібна дуже велика. Спочатку вона запікається у фользі, потім потрібно зробити надріз і змішати пюре із сиром та вершковим маслом. Обов'язкові добавки – сосиски та маслини

Картопля кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem

Якщо потрібно вгамувати голод і отримати насолоду від їжі, то кумпир з цим чудово впорається. У Туреччині люблять картоплю, готують на її основі пироги та пропонують чудовий фастфуд.

Запікати картоплю потрібно у фользі, попередньо добре наколовши виделкою. Потім її треба надрізати та покласти всередину сир та вершкове масло. Разом з картоплею вони перетворяться на смачне пюре.

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Щодо інгредієнтів для начинки, то чітких вимог до них немає. У рецепті від assel_aliaskarovna є консервовані кукурудза та горошок.

А от присутність сосисок або мисливських ковбасок з маслинами – обов'язково.

Картопля кумпир

Інгредієнти:

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Велика картопля – 5 шт.

Олія вершкове, кукурудза, горох, сир – по 150 г

Ковбаски мисливські або сосиски – 150 г

Оливки без кісточок – 25 шт.

Сіль – за смаком

Майонез, кетчуп

Як приготувати: