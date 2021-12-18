Рецепт картоплі кумпир – найситнішого турецького фастфуду

Якщо потрібно вгамувати голод і отримати насолоду від їжі, то кумпир з цим чудово впорається. У Туреччині люблять картоплю, готують на її основі пироги та пропонують чудовий фастфуд.
Запікати картоплю потрібно у фользі, попередньо добре наколовши виделкою. Потім її треба надрізати та покласти всередину сир та вершкове масло. Разом з картоплею вони перетворяться на смачне пюре.
Щодо інгредієнтів для начинки, то чітких вимог до них немає. У рецепті від assel_aliaskarovna є консервовані кукурудза та горошок.
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А от присутність сосисок або мисливських ковбасок з маслинами – обов'язково.
Картопля кумпир
Інгредієнти:
- Велика картопля – 5 шт.
- Олія вершкове, кукурудза, горох, сир – по 150 г
- Ковбаски мисливські або сосиски – 150 г
- Оливки без кісточок – 25 шт.
- Сіль – за смаком
- Майонез, кетчуп
Як приготувати:
- Велику картоплю добре помити і запікати в розігрітій до 250 градусів духовці одну годину. Сир натерти на великій тертці, ковбасу тонко нарізати, а оливки нарізати кружальцями.
- Запечену картоплю розрізати навпіл, не доходячи до кінця, так щоб її можна було легко розкрити.
- За допомогою столової ложки акуратно відокремити пюре від шкірки. Посолити за смаком і покласти 20-30 г вершкового масла й трохи сиру. Все добре перемішати та розподілити по всій поверхні.
- Викласти решту інгредієнтів по столовій ложці. Зверху посипати тертим сиром і полити майонезом та кетчупом.
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