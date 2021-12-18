Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Онлайн Берінчик - Чанієв 😷 Омікрон в Україні Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Святкова страва

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт картоплі кумпир – найситнішого турецького фастфуду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
18 грудня, 12:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Картопля потрібна дуже велика. Спочатку вона запікається у фользі, потім потрібно зробити надріз і змішати пюре із сиром та вершковим маслом. Обов'язкові добавки – сосиски та маслини
Картопля кумпир
Картопля кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem

Якщо потрібно вгамувати голод і отримати насолоду від їжі, то кумпир з цим чудово впорається. У Туреччині люблять картоплю, готують на її основі пироги та пропонують чудовий фастфуд.

Запікати картоплю потрібно у фользі, попередньо добре наколовши виделкою. Потім її треба надрізати та покласти всередину сир та вершкове масло. Разом з картоплею вони перетворяться на смачне пюре.

Реклама

Щодо інгредієнтів для начинки, то чітких вимог до них немає. У рецепті від assel_aliaskarovna є консервовані кукурудза та горошок.

А от присутність сосисок або мисливських ковбасок з маслинами – обов'язково.

Картопля кумпир

Інгредієнти:

Реклама
  • Велика картопля – 5 шт.
  • Олія вершкове, кукурудза, горох, сир – по 150 г
  • Ковбаски мисливські або сосиски – 150 г
  • Оливки без кісточок – 25 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Майонез, кетчуп

Як приготувати:

  1. Велику картоплю добре помити і запікати в розігрітій до 250 градусів духовці одну годину. Сир натерти на великій тертці, ковбасу тонко нарізати, а оливки нарізати кружальцями.
  2. Запечену картоплю розрізати навпіл, не доходячи до кінця, так щоб її можна було легко розкрити.
  3. За допомогою столової ложки акуратно відокремити пюре від шкірки. Посолити за смаком і покласти 20-30 г вершкового масла й трохи сиру. Все добре перемішати та розподілити по всій поверхні.
  4. Викласти решту інгредієнтів по столовій ложці. Зверху посипати тертим сиром і полити майонезом та кетчупом.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти