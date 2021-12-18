Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт картошки кумпир – самого сытного турецкого фастфуда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
18 декабря, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Картофель нужен очень крупный. Вначале он запекается в фольге, потом нужно сделать надрез и смешать пюре с сыром и сливочным маслом. Обязательные добавки – сосиски и маслины
Картофель кумпир
Картофель кумпир / Фото: instagram.com/blogger__annem

Если нужно утолить голод и получить наслаждение от еды, то кумпир с этим прекрасно справится. В Турции любят картошку, готовят на ее основе пироги и предлагают отличный фастфуд.

Запекать картофель нужно в фольге, предварительно хорошо наколов вилкой. Потом его нужно надрезать и положить внутрь сыр и сливочное масло. Вместе с картошкой они превратятся в отличное пюре.

Реклама

Что касается ингредиентов для начинки, то четких требований к ним нет. В рецепте от assel_aliaskarovna есть консервированные кукуруза и горошек.

А вот присутствие сосисок или охотничьих колбасок с маслинами – обязательно.

Картофель кумпир

Ингредиенты:

Реклама
  • Крупный картофель – 5 шт.
  • Масло сливочное, кукуруза, горох, сыр – по 150 г
  • Колбаски охотничьи или сосиски – 150 г
  • Оливки без косточек – 25 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез, кетчуп

Как приготовить:

  1. Крупный картофель хорошо помыть и запекать в разогретой до 250 градусов духовке один час. Сыр натереть на крупной терке, колбасу тонко нарезать, а оливки нарезать кружочками.
  2. Запеченный картофель разрезать пополам, не доходя до конца, так чтобы его можно было легко раскрыть.
  3. С помощью столовой ложки аккуратно отделить пюре от кожуры. Посолить по вкусу и положить 20-30 г сливочного масла и немного сыра. Все хорошо перемешать и распределить по всей поверхности.
  4. Выложить остальные ингредиенты по столовой ложке. Сверху посыпать тертым сыром и полить майонезом и кетчупом.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять