Трубочки из пюре в кунжуте – классная альтернатива жареной картошке

Этот рецепт обязательно оценят те, кто любит жареную картошку. Нужно приготовить пюре, добавить специи, сформировать трубочки и обжарить в растительном масле

Хрустящие трубочки из картофельного пюре / Фото: VARGASABOR

Обычно, когда остается несъеденная картошка, ее можно творчески переработать и приготовить что-то вкусное. Но есть большая вероятность, что для этих трубочек из картофельного пюре у вас всегда оно будет.

Автор рецепта VARGASABOR предлагает их готовить в сотейнике с растительным маслом. В результате вы получите или гарнир, или самостоятельное интересное блюдо.

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Трубочки из картофельного пюре

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Кукурузный крахмал – 4-5 ст. л.

Кунжут

Растительное масло

Как приготовить: